В ландшафтном парке "Тьмака" болтаются опасные для здоровья веревки

Веревочки оторвались, лесенки-переходы развалились, «бочоночки» деревянные на земле валяются - двухъярусный веревочный парк в «Тьмаке» ныне печальное зрелище. Огорожен сеткой-рабицей, на которой красуется табличка-«оберег» «Проход закрыт». А пройти можно свободно - забор преспокойно обрывается, оставляя одну секцию для входа на территорию. «Это хулиганы всё испортили!», «Пороть таких вредителей!» - негодуют пользователи интернета, рассматривая фоточки пришедшего в негодность парка в соцсетях.

Но развалился парк (это становится очевидно сразу, как в нем оказываешься) не только от неистовой эксплуатации, и вандализма, но и от безнадзорности.

Там сгнили дощечки, а вот там веревки перетерлись. Но никто их не заменил, амортизация требуется, но нет ее.

Между тем веревочный парк совсем новый - был установлен по весне этого года в рамках благоустройства ландшафтного парка в пойме Тьмаки.

Напомним, работы по благоустройству этой сильно подтопляемой по весне территории ведутся с 2016 года.

Подрядчик, который в этом году выиграл тендер на 14,7 млн рублей, по муниципальному контракту смонтировал не только веревочный парк, но и установил на выделенные средства воркаут-площадку, развесил таблички с навигацией, видеокамеры. Конкурс, согласно документации, выиграло ООО «Белгородский завод ЖБИ и труб».

Так почему же никто не смотрит за ставшим опасным для горожан веревочным аттракционом? Этот вопрос мы адресовали администрации Твери.

- Сейчас на место выехала комиссия вместе с представителями подрядчика. Будет производится ремонт, - обнадежила заместитель руководителя МУП «Дирекция парков» Марина Белорукова. На баланс этой организации городские власти сейчас пытаются передать веревочный парк.

Возможно, из-за бюрократических формальностей и возникла эта ситуация - у парка нет пока хозяина и смотреть некому.

В администрации Твери нас заверили, что все «лесенки-веревочки» в парке будут починены в течение десяти дней. А уж потом его передадут на баланс МУПа. Поживем - увидим. «Комсомолка» будет следить за ситуацией.

На самом деле, вход в парк свободный.Фото: Виктория ТУШКОВА

Вход в парк.Фото: Виктория ТУШКОВА

Железные тросы, державшие дощечки, оборваны.Фото: Виктория ТУШКОВА

В парке.Фото: Виктория ТУШКОВА

В парке.Фото: Виктория ТУШКОВА