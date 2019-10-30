2019-10-30T21:22:28+03:00
Общество

В Горсаду Твери может появиться памятник Екатерине Великой

Центр города хотят сделать единой культурной и туристической зоной
Ольга ТРОФИМОВА
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Доминантой парка в Горсаду станет памятник Екатерине Великой Фото: пресс-служба правительства Тверской областиДоминантой парка в Горсаду станет памятник Екатерине Великой Фото: пресс-служба правительства Тверской области
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Вопрос преображения центра Твери обсудили 30 октября в правительстве Тверской области на заседании Градостроительного совета.

Согласно проектам, которые архитекторы представили на обсуждение, центр города должен стать единой культурной и туристической зоной. Она объединит Императорский дворец, Спасо-Преображенский собор, Городской сад, здания Дворянского собрания, драматического театра и реального училища, где располагается объединённый музей.

Как отметил губернатор Игорь Руденя, необходимо, чтобы все преобразования гармонично вписывались в историю города и его образ.

Собравшиеся также предлагали убрать ограждения по периметру Городского сада, заменив их коллонадами и аркадными пропилеями. В них впишут выставочные павильоны, магазины сувениров. За счет убранных ограждений расширится общественное пространство и парковочная зона.

Доминантой парка в Горсаду станет памятник Екатерине Великой. Об этом главный архитектор Твери Алексей Жоголев сообщил ранее в разговоре с "КП-Тверь".

Ограждения заменят на коллонады Фото: пресс-служба правительства Тверской области

Ограждения заменят на коллонады Фото: пресс-служба правительства Тверской области

Обновленный вид Горсада Фото: пресс-служба правительства Тверской области

Обновленный вид Горсада Фото: пресс-служба правительства Тверской области

Центр города должен стать единой культурной и туристической зоной Фото: пресс-служба правительства Тверской области

Центр города должен стать единой культурной и туристической зоной Фото: пресс-служба правительства Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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