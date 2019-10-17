Михаил Круг никогда не станет почётным гражданином Твери

Может статься, что в скором времени нетитулованному человеку в почетные граждане Твери не попасть вовсе. При этом он может быть патриотом города, много для него сделавшим.

Здесь главное – иметь высшие муниципальные или государственные награды. На этой неделе в Думе парламентарии собрались на заседание рабочей группы, чтобы обсудить проект решения о внесении изменений в Положение о звании «Почетный гражданин города Твери». Инициатива принадлежит городской администрации.

Суть их такова: предлагается в качестве обязательного критерия отбора кандидатов для присвоения звания «Почетный гражданин» прописать наличие высшей награды главы Твери либо высшего звания или награды РФ или СССР.

Были и еще поправки. К примеру, подавать документы на присвоение в адрес главы города с 1 января по 1 марта текущего года. Прописано, как возвращать не принятые к рассмотрению документы и пр. Но не они, а наличие вышеозвученных наград у потенциального почетного гражданина вызвало вопросы у депутатов и горожан.

- Что ж, король русского шансона Михаил Круг, с именем и творчеством которого Тверь ассоциируется не только в России, но и в мире, не сможет стать почетным гражданином? - обсуждали в прямом эфире ведущие с радиослушателями тверской студии радио «Комсомольская правда» (99,3 FM).

Действительно, как так? Регалии же не являются мерилом заслуг перед Тверью. Награды у Круга имеются, но немного, и они музыкальные: 27 марта 1998 года получил премию «Овация» в номинации «Русский шансон». В ноябре 1999 года победил в «Музыкальном ринге» в дружеском состязании с Сергеем Трофимовым. В январе 1999 года занял второе место по популярности в конкурсе «Русский шансон», а в апреле 1999 года вновь был выставлен на номинацию премии «Овация».

Но даже не это важно, а то, что Круг - это до сих пор привлекательный бренд города, это туристы, это память и известность Твери.

За разъяснениями мы обратились к главе рабочей группы депутату ТГД Артуру Сычеву.

- Не всегда выдающийся вклад того или иного заслуженного человека в развитие города отмечен наградами. Поэтому мы сразу эти поправки не утвердили. В качестве альтернативы можно рассмотреть вариант обсуждения представленных кандидатур в публичной плоскости: интернет-голосование, в Общественной палате. Посмотреть, как проходит процедура в других городах. Так что сейчас в администрации города вносят корректировки к проекту, - обнадежил Артур Сычев.

Что до Михаила Круга, то признать знаменитого шансонье почетным гражданином города Твери в 2019 году просила инициативная группа. Активисты уже несколько лет пишут письма в администрацию и городскую Думу, но получают отказ.

В этом году письмо писали председателю Тверской городской Думы Евгению Пичуеву, но бумагу переадресовали главе города Твери Алексею Огонькову.

В ответ чиновники пояснили, что присвоить звание Кругу невозможно, потому что в 2019 году с почетными гражданами города уже определились.

Следовательно, в 2020 году оснований для отказа не нашлось бы. Но если нынешние поправки будут приняты в предложенной редакции, то Круг в число почетных граждан Твери вообще никогда не попадет. И тогда принятые поправки можно смело назвать «Поправками Михаила Круга», поскольку очень уж редкое совпадение, и получается, что направлены они только против него.

А еще припомним, что чиновники Круга не особо жалуют: улица его именем так и не названа, хотя предложения на сей счет были, знаменитый памятник Кругу на бульваре Радищева пытались убрать. Официальный туристический маршрут по памятным местам Круга так и не появился... Что да как - узнаем вскоре: очередное заседание рабочей группы пройдет в ближайшие недели. А Положение о звании «Почетный гражданин города Твери» планируется принять до конца года.

Если нам удастся получить комментарий от администрации города, мы вас с ним обязательно познакомим.