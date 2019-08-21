Чиновники не захотели видеть Михаила Круга в списке почётных граждан Твери

СЕГОДНЯ 13:31 2019-08-21T13:52:34+03:00

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Признать знаменитого шансонье Михаила Круга "Почетным гражданином города Твери" просит Инициативная группа в Твери. Активисты уже несколько лет пишут письма в администрацию и городскую Думу с просьбой присвоить Михаилу Воробьеву (Кругу) почетное звание, но получают отказ.

Один из инициаторов идеи о присвоении звания Кругу - Эдуард Шумский, сопредседатель благотворительного фонда "Родина", рассказал ТИА, что обращался за помощью к бывшим главам. В 2019 году он написал письмо и председателю Тверской городской Думы Евгению Пичуеву, но "бумагу" переадресовали главе города Твери Алексею Огонькову.

В ответ чиновники пояснили, что присвоить звание Кругу невозможно, потому что в 2019 году Почетными гражданами города Твери уже стали председатель Тверского городского совета ветеранов муниципальной службы Николай Коробкин и тверской кавалер ордена "Знак Почета" Иван Сухановский. По закону звание "Почетный гражданин города Твери" не может быть присвоено более чем двум людям в течение одного календарного года.

Официальный ответ администрации Твери Фото: ТИА

Ответ администрации инициативную группу не устроил. Эдуард Шумский заявил, что активисты будут обращаться к чиновникам на федеральном уровне - писать письма в Госдуму и приемную президента РФ.

Это не первая успешная попытка чиновников скрыть следы жизни Круга в Твери. Они отказываются называть его именем улицу, пытались снести памятник на бульваре Радищева.

Напомним, что своим музыкальным творчеством Михаил Круг прославил Тверскую область далеко за ее пределами. Певец ушел из жизни 17 лет назад, в далеком 2002 году, но в деле о его убийстве до сих пор не поставлена точка. Летом 2019 года открылись новые подробности нападения на шансонье.

ИСТОЧНИК KP.RU