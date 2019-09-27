Вахтангов, Богомолов и... Брежнев: Через премьеру "Свадьба Кречинского" режиссер Михаил Борисов научил разбираться в театре

Знаете, почему артисты в театрах громко разговаривают со сцены? Оказывается, во всем виноваты Александр Калягин и Леонид Ильич Брежнев. Не верите? А зря... Свидетелем тому были многие. Теперь в это поверили и все мы, те, кто 23 сентября побывал в Театре драмы на встрече проекта « #PROтеатр».

«Скучно не было. Гарантирую!» Именно так, кратко и емко, написали об этой встрече счастливчики. Кто бы сомневался, подумала я ... Ведь со зрителями встречался сам Михаил Борисов - режиссер, заведующий кафедрой режиссуры в Щукинском училище и кафедрой эстрады в ГИТИСе, актёр театра им. Вахтангова, художественный руководитель и ведущий программы «Русское лото», учитель таких знаменитых актеров, как Антон Макарский, Мария Порошина, Екатерина Гусева, Александр Семчев.

Чему была посвящена лекция? Конечно, театру. И хотя называлась она вполне себе по-официальному сухо: «Театр как праздник. О вахтанговской театральной школе», в итоге получился именно праздник.

Михаил Борисович не мог просто сидеть и весь вечер говорить в микрофон. Через какое-то время он встал, а потом ... начал играть. Случайно или нет, но всё выступление выстроилось в настоящую композицию: со своей завязкой, конфликтом и кульминацией. На последнюю как раз и пришелся Брежнев. Впрочем, это надо смотреть (видео ниже. - Ред.)

Сначала Михаил Борисов сиделФото: Ирина ТАРАСОВА

СТАНИСЛАВСКИЙ + МЕЙЕРХОЛЬД = ВАХТАНГОВ

Как с трех попыток сделать сальто? Таких советов в интернете пруд пруди. А вот как с трех попыток научиться понимать театр - это, на мой взгляд, гораздо сложнее. Впрочем, не для Михаила Борисова.

- Со Станиславским всё сложно. Он не дал театру никаких открытий. Его великая заслуга: всё, что было известно по психологии, физиологии, физике, химии, электронике и не только, он перенес на человека, стоящего на сцене. До Станиславского были и театр, и, конечно, прекрасные артисты. Причем публика ломилась. Но не было системы, которая позже пришла на смену спонтанности.

Не грех вспомнить, что артистов тогда учили петь и танцевать. Чтобы через пение освободить психику, через танец - тело, и только после этого приступить к драматургии. Сегодня поющий и танцующий артист - это ценно ... Потому что редко.

Потом всталФото: Ирина ТАРАСОВА

Известный факт, что театр Станиславского и Немировича-Данченко начался с одной знаменательной встречи, состоявшейся в ресторане «Славянский базар» на Никольской улице. Согласитесь, другие тоже встречались, но театр от этого не рождался ... И новый театр поразил современников. Факт, что в Московском художественном общедоступном театре были шоки и обмороки, от того что игра актеров была слишком натуральной.

Но нет ничего вечного под луной. Пришло время, и натурализм себя исчерпал. Никто не пойдет в театр смотреть, как кто-то разогревает щи и заваривает чай. Сегодня это не главное. Сегодня все хотят знать, что будет дальше: будем ли мы живы, перевернется ли земля из-за смены полюсов или нет, захлебнемся ли мы в собственной рождаемости и так далее.

Где мы на это и сегодня в том числе ищем ответы? Правильно, в мистике. Это происходило всегда, особенно на рубеже веков. Пришел запрос, и появился режиссер Мейерхольд. В театр он принес дикую фантазию, которая увеличила пропасть между тем, что человек говорит, как думает, и тем, как поступает.

А потом начал игратьФото: Ирина ТАРАСОВА

Например, у Мольера герой что говорил, то и делал. Конечно, были у него и хитроумные слуги. Но обычно преступник выходил и признавался: я преступник и я плохой. И всё всем было сразу понятно. С Мейерхольдом появилась чеховская недосказанность, слова потеряли значимость. Говорят одно, размышляют о другом, поступают по-третьему ... Поэтому первая «Чайка» провалилась.

Да, театр Мейерхольда появился и ошарашил. Но его обвинили в формализме, когда форма не соответствовала содержанию. Кстати, схоже с сегодняшним днем, когда этот отрыв в театре можно наблюдать повально.

Главный принцип в театре - я понимаю! Все непонятное пугает. Если я не понимаю, то как я могу это смотреть? Театр Мейерхольда зритель понимать перестал. А значит, потребовалась более изощренная театральная форма. И вот тогда появился Вахтангов и его театр.

Когда кто-то выдыхается, это чувствуется. На смену двум предыдущим появился театр фантастического реализма, где соединилось несочетаемое: глубинное проживание Станиславского и очень яркая форма Мейерхольда. Марианская впадина соединилась с Джомолунгмой.

Ведущим встречи с Михаилом Борисовым стал актер Театра драмы Тарас КузьминФото: Ирина ТАРАСОВА

ТЕАТР СОВРЕМЕННЫЙ - БЫВАЕТ ГРУСТНОВАТО

- У нас сейчас идет очередная театральная революция, - считает Михаил Борисов. - Появились очередные прорабы очередной перестройки: режиссеры Богомолов, Серебренников … Это люди, которые пытаются сделать какой-то экспериментальный шаг в театре. Я смотрю их постановки. Бывает интересно, бывает талантливо, но бывает и как-то грустновато. Мне кажется, что новое в театре должно завоевывать себе место в честной борьбе. А сегодня многие свое место занимают не по праву. Ну а чтоб вы не подумали, что я желчный замшелый ненавистник новых постановок, то скажу, что это не так. Литература - первооснова, фундамент театра. Мне не нравится, как относятся к литературе некоторые молодые режиссеры. Они делают из авторов что угодно. Пьесу кромсают до неузнаваемости, вставляют туда всё, что придет в голову. Смотрел я не так давно спектакль Константина Богомолова «Идеальный муж», так там от Оскара Уайльда остались одни рожки да ножки …

Щукинская режиссерская школа предполагает уважительное отношение к автору. С автором надо дружить, не надо врываться в него. Совершать насилие может только нездоровый человек. Всё должно быть по любви с автором. И тогда он откроет свою пьесу, тогда вы поймете, чем он жил, о чем писал и что его волновало.

Кстати, недавно Богомолова назначили худруком Театра на Малой Бронной. Посмотрим, что из этого получится … Если, скажем, я принесу свою картину в Третьяковку, это же не значит, что я хороший художник.

Интересно было всем, даже профессионаламФото: Ирина ТАРАСОВА

«СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО» - ЭТО ИНФЕРНАЛЬНО

- Спектакль «Свадьба Кречинского» создан как раз в вахтанговской школе фантастического реализма, - рассказывает режиссер о своем творении. - Это важно для того, чтобы его понимать. И мы, несмотря на попытку создания острой театральной формы, относимся к автору с уважением. Сухово-Кобылин - очень интересный автор. Он последователь Гоголя и предтеча Булгакова, человек какого-то инфернального жизненного пути и мышления.

Он был одним из красивейших, образованнейших и богатейших женихов Москвы своего времени. Будучи в Париже, он встретился с простой девушкой-француженкой и влюбился по уши, до невероятного состояния. Он привез ее в Москву, поселил на Страстном бульваре, жил с ней гражданским браком. Вся Москва была в ужасе. Будучи в физической зависимости от этой женщины, интеллектуально он был с ней совершенно несовместим. Они оба мучились, были скандалы. А потом ее нашли убитой, причем тело было жутко истерзано. Началось следствие, которое продолжалось много лет. Сухово-Кобылин был заподозрен в убийстве и много лет находился под подозрением.

Все свои пьесы он писал, будучи под следствием. Убил ли он или был соучастником - это неизвестно до сих пор. Но эта дьявольская история находит отражение во всех его пьесах. Их можно ставить как пьесы просто бытовые, но они намного глубже. Поэтому, ставя спектакль, мы были в поисках такой формы - не совсем бытовой, инфернальной, связанной с некими темными силами, которые присутствуют в творчестве Сухово-Кобылина. И вы это почувствуете …

А может быть почувствовали уже. Ведь премьерные спектакли в Театре драмы продолжаются!

На встрече прошел и мастер-класс по актерскому мастерствуФото: Ирина ТАРАСОВА

Мастер-класс публичного одиночества оказался делом непростымФото: Ирина ТАРАСОВА

Сам же Михаил Борисов наблюдал за результами из залаФото: Ирина ТАРАСОВА

Были и вопросы от зрителейФото: Ирина ТАРАСОВА

Ведущие соревновались в шутках и сложно было сказать, за кем осталась победаФото: Ирина ТАРАСОВА