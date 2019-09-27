Тарас Кузьмин о "Свадьбе Кречинского": Для спектакля я обучился нескольким трюкам, а один придумал лично сам!

Самые ценные интервью - неожиданные. Так вышло и на этот раз с ведущим мастером сцены, исполнителем главной роли в спектакле "Свадьба Кречинского" Тарасом Кузьминым. Как-то так сложилось, что вместо комментария по телефону через полчаса я уже сидела в гримёрке Театра драмы. Напротив - исполнитель роли Михаила Васильевича Кречинского в цилиндре и толстовке доктора Чернова (из сериала "Женский доктор").

А завтра уже была премьера... Поэтому на вешалках - костюмы, шубы, фраки. А в воздухе - адреналиновое предвкушение новизны. Здесь и беседуем. О репетициях, роли и мистике...

- Когда началась работа над спектаклем?

- Разговоры про Борисова шли давно. Про него рассказывали всякие удивительные истории и отзывались о нем с восторгом. Потом с ним познакомилась наш директор Светлана Вержбицкая, они договорились и приняли решение ставить спектакль. Долго выбирали материал, Борисов приходил в театр, отсматривал спектакли, смотрел, что можно делать с этой труппой. В результате он выбрал «Свадьбу Кречинского», но при этом половину состава взял со стороны. 50 процентов участвующих в спектакле не работают в театре, они приглашены по договору. Это Илья Быков, известный тверской певец, Кристина Потапова, солистка «Эсмеральды», Олег Алексеевич Хрычев, педагог ГИТИСа, бывший актер Театра на Таганке. Плюс хореограф Джон Шенгелия, у нас танцуют пара ребят из его коллектива. Получился такой большой сборный коллектив и даже антрепризный спектакль.

Роль небольшая, всего 60 страницФото: Ирина ТАРАСОВА

- Почему Михаил Борисович выбрал именно это произведение? Почему не что-то современное?

- Вообще пьесы Сухово-Кобылина идут наряду с Гоголем и Островским, и это заметная фигура в драматургии. Его не так часто ставят, и его пьесы не на слуху. Но данная пьеса крепкая, материал серьезный, и Борисов относится к нему с большим трепетом, и этот трепет и любовь он сумел внушить нам. Сухово-Кобылин – удивительная фигура. Я почитал его биографию. Там такой детектив, до сих пор не раскрытая история с убийством. «Свадьбу Кречинского» он писал, сидя в тюрьме. И пьеса, и наш спектакль пропитаны мистицизмом, фантастикой, какой-то иллюзией.

- Давайте представим, что я сейчас говорю с режиссером. Михаил Борисович, почему вы на главную роль пригласили именно Тараса Кузьмина?

- А, кто, если не он?.. (выдерживает паузу собеседник, но потом смеется). На самом деле первое знакомство с Борисовым у меня состоялось на «Елочке по-взрослому» в ТЮЗе. Мы пригласили его и как-то сразу нашли взаимопонимание. Это и стало тем фундаментом, на котором легко строятся отношения режиссера и актера. В работе это все подкрепилось, мы друг друга понимаем, слышим, чувствуем и получали взаимное удовольствие от процесса.

Михаил Борисов относится к пьесе и автору с большим трепетом, и этот трепет и любовь он сумел внушить намФото: Ирина ТАРАСОВА

- Репетиционный процесс был насыщенным?

- Очень... Все началось еще в мае. Но потом то мне приходилось улетать на съемки в Киев 4-го сезона "Женского доктора", то у Михаила Борисовича был сложный график, он и педагог, и летал ставить спектакль с азербайджанской труппой, уезжал на фестивали, был членом жюри. Но при этом почти за месяц до премьеры спектакль у нас был готов в черновом виде. Потом мы его лишь «обтесывали». Борисов с первых репетиций фонтанировал идеями, он на ходу мог придумать новое решение для сцены, и это всегда было очень любопытно, остро, гротесково. По сути, все развивается в атмосфере цирка.

- Вас не заставили сесть на шпагат или колесом пройтись по сцене?

- Да, мне пришлось освоить несколько интересных фокусов, трюков, и я надеюсь, мы сможем ими удивить зрителей. Например, я превращаю трость в цветы, достаю из цилиндра зайца. А один трюк для финала я придумал сам. Так что я очень жду реакции зрителей!

В гримерке актераФото: Ирина ТАРАСОВА

- Главный герой - игрок, авантюрист и любимец женщин, Похож ли он на Остапа Бендера или это абсолютно разные герои?

- Когда я репетировал, я тоже об этом подумал. Сыграть в «12 стульях» у меня не получилось из-за графика. Да и Остап Бендер был мне не так интересен. Играя Кречинского, я понял, что в нем очень много от Бендера, но есть и отличие - помимо авантюризма, легкости, есть еще и инфернальность. В чертах Кречинского вы заметите что-то от булгаковского Воланда. Борисов даже придумал свиту Кречинского. На сцене постоянно присутствует что-то похожее на Геллу, кота и всех остальных.

- Когда показывали «Кабалу святош» Булгакова, в Театре драмы дважды выключался свет. Было ли что-то подобное сейчас? И будет ли – как вы думаете?

- Я думаю, еще будет (смеется).

- Вы верите в мистику?

- Я верю в то, что у всего есть какое-то физическое, материалистическое оправдание. Это не какие-то высшие силы, а именно энергия актеров. Например, думая на сцене о смерти, если в спекакле такой сюжет, они сосредоточены на этом. Отсюда возникает энергия, которая может влиять на какие-то внешние обстоятельства.

Я, например, понимаю, как на меня повлиял Кречинский в плане профессии и дальнейшего опыта в актерстве. Любопытно, что в докторе Чернове (из сериала "Женский доктор") появились какие-то его черты. По сути ведь и тот, и другой злодеи...

Костюмов у Кречинского - немного, но зато какие!Фото: Ирина ТАРАСОВА

В гримерке актераФото: Ирина ТАРАСОВА

В гримерке актераФото: Ирина ТАРАСОВА

Богаство КречинскогоФото: Ирина ТАРАСОВА