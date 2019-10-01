С погодой не повезло, но всем остальным довольна: 78-летняя тверичанка Юлия Михайлюк проехала на велосипеде от Нарьян-Мара до Крыма

139 дней, 9000 км и 45 крупных городов. Если совсем кратко и в цифрах, именно таким стало 24 путешествие по России тверской велосипедистки Юлии Михайлюк.

В ночь с 30 сентября на 1 октября 78-летняя спортсменка вернулась домой, в Тверь. А я как чувствовала (недаром уже столько лет "КП"-Тверь" созванивается с Юлией Ивановной, пока она в дороге). Набираю номер и тут же узнаю и свежие новости, и самые яркие подробности.

- По расстоянию я прошла не так много. Изначально планировала больше, но объезжать Крым не стала. Доехала до Феодосии, отдохнула там пять дней и поехала в сторону дома. На обратной дороге навещала родственников, знакомых в Майкопе, Волгограде, Орле, Брянске. Так и вернулась домой. И вовремя: успела до начала дождей и холодов.

Вообще с погодой в этом году нашей землячке не повезло. Дожди и ветра были в сторону севера. Дожди и ветра были и на юге.

- Только далеко на юге мне удалось погреться, а как поехала в сторону дома, то в степях Волгоградской области сразу стало тяжко: вокруг ни деревца, только пронзительные ветра. Но самое главное, что я всё преодолела, переборола. Это важно.

Юлия Михайлюк - Поездкой я довольна!Фото: Ирина ТАРАСОВА

На вопрос: «Довольны ли поездкой?» Юлия Ивановна отвечает сразу: «Конечно! Как своими поездками не быть довольной?! Еще бы не погода, то все вообще было бы отлично. Но я и так не жалуюсь, это же мой выбор».

Если же говорить о предпочтениях, то Юлия Михайлюк вновь признается в любви к северу.

- Север, он все-таки необыкновенный. Я очень рада, что в этот раз и по Печоре поплавала на пароме, и с людьми великодушными, добрыми, отзывчивыми встретилась. В целом меня везде хорошо принимали, но на севере особенно. А вот юг меня что-то на этот раз не очень впечатлил. Может быть, потому, что я там была не раз, в результате многого для себя не открыла. Разве что с людьми душевно поговорила, по Крымскому мосту проехала. Своеобразные ощущения...

Порадовало меня, что в нашей стране уже серьезно готовятся к 75-летию Победы. Это очень заметно. Везде по трассе стоят информационные щиты, на которых можно увидеть напоминания о Великой Отечественной войне, о том, что не стоит забывать. Где-то написано про героев, где-то представлены цифры, сколько людей погибло, защищая этот участок. И опять у меня были слёзы. Я отношусь к этой теме очень трепетно...

За 9000 км велосипед не подвел ни разуФото: Ирина ТАРАСОВА

Что касается ближайших планов, то тут Юлия Ивановна наконец-то вспоминает об отдыхе.

- Отдыхать, восстанавливать силы, конечно, надо. Хотя силы вроде не убывают пока. Наоборот, я заметила, что на этот раз даже ехала быстрее чем обычно. Редко давала себе расслабиться по 80-90 км в день, обычно 124-140 км проходила. То ли подъем у меня был, то ли быстрее хотелось всё объехать. И все-таки первым делом я хочу поблагодарить механика Павла Вирского: за всю дорогу велосипед меня ни разу не подвел. Всю дорогу я о нем вспоминала...

Уже после этого я буду приходить в себя: встречусь с группой поддержкой - девочками своими. И они, и родственники мои, и муж, всегда были со мной на связи. Звонили и были в курсе моих дел, как и я их. Правда, встреча эта будет не раньше чем через 10 дней: уж больно я похудела, вся одежда висит... Я им так и сказала: ждите, сначала я наберу вес и отдохну, а потом увидимся! Конечно и погуляем, и отметим. А как иначе!