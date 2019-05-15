Нарьян-Мар и Крым: 78-летняя тверичанка Юлия Михайлюк отправилась в 24-е велопутешествие

15 мая, у "Рюмки", практически на выезде из Твери. Именно так последние пару лет я провожаю в очередное путешествие тверскую велосипедистку Юлию Михайлюк. Переживая, что вдруг пропущу или не замечу, выхватываю глазами всех проезжающих мимо меня велосипедистов. Но когда из-за поворота в ярко-красной кепке и стильных солнцезащитных очках появляется Юлия Ивановна, понимаю, что ни с кем бы ее не перепутала.

Новая форма, пока еще белоснежные кроссовки...

- Это, считай, всё подружки подарили. 6 мая мы с ними встретились, посидели, а они потом мне мне денежку вручили. Как я не отказывалась, настояли. Вот, поэтому еду модная и красивая, - смеется Юлия Ивановна.

- Настроение перед дорогой хорошее?

- Отличное! Наконец, дождалась! Быстрее бы уже выехать за город. Вот тогда у меня точно появятся крылья! До этого момента всегда есть небольшое волнение. Рюкзаки у меня уже были собраны с января. Все было готово, но внутри - тревога. Последние дни не спала, почти ничего не ела. Вчера до часу ночи опять перебирала свой багаж. А вдруг что-то да забыла. Но, Ирина, как только выеду за пределы Твери, это все отпустит. Ведь там я буду одна и сама по себе. Буду и песни в голос петь и даже танцевать на велосипеде. Не верите? А я так могу. Одной рукой держусь за руль, другой танцую. Может кто и обращает внимание, я не знаю. Но зверей, видимо, отпугиваю. Никто никогда ко мне не выходил даже в отдаленных уголках.

"Комсомолка" по традиции провожает Юлию Ивановну в дорогу и желает доброго путиФото: Ирина ТАРАСОВА

- Власти города вас проводили или помогли как-то?

- Ну, Ирина... Какие ты вопросы задаешь... Неудобные. Нет, не проводили, ну мне этого и не надо. Я не ищу славы. А вот за то, что письмо мне дали сопроводительное, им большое спасибо. Оно меня всегда выручает... А вот когда я спросила про вымпел города, они сказали, что у них такого на складе нет. И вот это жаль, потому что я еду все-таки честь Твери отстаивать, а мне даже нечего ни на велосипед повесить, ни на знаковых пунктах сфотографировать... Поэтому я придумала просто вот такую яркую табличку с надписью "Регион 69". Чтобы все видели, откуда я.

- Что нам всем пожелаете?

- Двигайтесь больше, радуйтесь жизни, каждой её минуте! Когда я объезжаю деревни, то вижу там всякое. После уже дома понимаю, как хорошо мы живем. У людей ведь такие проблемы есть в жизни, но они не отчаиваются, не опускают руки. А значит и нам нечего тратить время на плохое и грустное.

- Ваш ближайший маршрут?

- Сейчас иду до Солнечногорска, потом Москва, Покров, Владимир, маленькие городки - Вязники, Гороховец, затем Нижегородская область, Чебоксары. А там я поворачиваю на север на Йошкар-Олу. Главное, почаще себе напоминать: "Не спеши, Юля!"

Напомним, на этот раз 24-е путешествие Юлии Михайлюк посвящено двум ее сыновьям. Поэтому сначала она едет на север до Нарьян-Мара. А потом к началу августа - на юг, в Крым, где в этом году будут отмечать пятилетие воссоединения с Россией.

В общей сложности туда и обратно выйдет 10 тысяч километров. В Тверь Юлия Михайлюк планирует вернуться к осени.

Вымпела города Юлия Ивановна не нашла, а потому придумала сделать такую табличкуФото: Ирина ТАРАСОВА

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

23 предыдущих маршрута Юлии Михайлюк все начинались и заканчивались в Твери. В среднем приходилось преодолевать 10 тыс. км (три путешествия было по 20 тыс. км).

Год Маршрут

1995 Тамбов - Волгоград

1997 Майкоп

1998 Ессентуки, Калмыкия

1999 Байкал (но доехала на велосипеде только до Омска)

2000 Майкоп

2001 Одесса

2002 Карелия, Архангельск, Вологда

2003 Барнаул (на родину Шукшина)

2004 Севастополь

2005 Владивосток (к 60-летию Победы)

2006 Самара, Саратов, Тольятти, Волгоград (посещала Грушинский фестиваль)

2007 До Сахалина и обратно

2008 Карелия, Мурманск, Архангельск, Республика Коми, Вологда, Ярославль

2009 Камчатка

2010 Все города-герои и города воинской славы (всего 40 городов) к 65-летию Победы

2011 Якутск, Владивосток

2012 Белоруссия, Польша, Германия, Франция (к 200-летию победы над Наполеоном)

2013 Владивосток

2014 Крым

2015 Курилы

2016 Ямало-Ненецкий автономный округ

2017 по маршруту Афанасия Никитина (доехала лишь до Чебоксар. Сошла с маршрута из-за ДТП)

2018 Норильск.

Доброго пути!Фото: Ирина ТАРАСОВА