«Вся Россия здесь!»: 78-летняя велопутешественница из Твери доехала до Крыма

«Дорога без конца, дорога без начала и конца...» Это только в песне она выглядит бесконечной, а вот в жизни все иначе, особенно, если маршрут тщательно продуман. И тем более такой опытной путешественницей, как Юлия Михайлюк.

Звоню нашей землячке и не верю своим ушам: вместо привычного шума трассы - шум моря...

- Ирина, я в Феодосии. Уже четыре дня. Отдыхаю после дороги у друзей. Меня буквально заставили остановиться. Хожу на пляж, общаюсь с людьми. Сейчас вот собираюсь дойти до памятника Афанасию Никитину, передам ему привет из Твери. А потом можно и домой возвращаться.

В общей сложности за три месяца путешествия (Юлия Михайлюк выехала из Твери 15 мая. - Ред.) наша землячка проехала более 5500 км. Сначала доехала до Нарьян-Мара, потом повернула в сторону Крыма. На вопрос: «Как на этот раз?» - традиционно не жалуется. Но признается, что устала...

- Думаю, не следует больше делить маршрут на две части. И дело здесь не только в том, что это сложно, но и в том, что настрой меняется, добавляется много дополнительных испытаний. В этом году я это особенно поняла и почувствовала.

Более 5500 км позади, впереди еще около 2000 кмФото: Ирина ТАРАСОВА

На вопрос, какой участок показался наиболее сложным, Юлия Михайлюк отвечает сразу. Впечатления еще совсем свежие.

- В этом году мне очень не повезло с погодой. А ведь это половина настроения в пути. Первые полтора месяца до Нарьян-Мара почти везде заливало дождем. А потом сдувать стало, да так, что меня почти укладывало на трассе. Я в голос смеялась, потому что представить это невозможно. Порой приходилось стоять, вцепившись в велосипед, чтобы не унесло, как, например, на мосту в направлении Тамани. А неделю назад при подъезде к Крымску я попала в такой страшный штормовой ветер, что 9 километров не вела, а толкала велосипед, сбиваясь с ног. Думаю, всё, выдержала, но стоило прийти в город, как начался жуткий ливень...

Так что на этот раз я прошла испытание всеми стихиями. Даже человеческим равнодушием, из-за которого приходилось спать на автобусной остановке. Но все с Божьей помощью, только с Божьей помощью...

Одной из целей Юлии Михайлюк было узнать, как изменился Крым за пять лет, как теперь живут там люди. Тверичанка говорит, что в этом пункте можно смело поставить галочку.

- Я хотела увидеть изменения, и я их увидела. Подвижки есть, но не такие, как хотелось бы. Люди живут не то чтобы плохо... Но, конечно, хотелось бы лучше. И дороги не очень, и пробки, и цены высокие, почти московские, и ремонт не помешал бы. Такое впечатление, что очередь до Феодосии пока не дошла... Но я верю, что все будет хорошо. Ведь сюда едут люди, очень много людей. Пляжи заполнены... Удивительно, но в Крыму, вопреки проблемам, я увидела машины со всех уголков России, от Владивостока до Калининграда. Летом здесь собирается такая разная, большая, но самое главное дружная семья. Как здесь говорят, «такое впечатление, что вся Россия здесь». И это единение меня очень порадовало.

Подводя итог поездки, Юлия Михайлюк отмечает, что «в целом все хорошо, удачно и успешно; все намеченное выполнила, а значит, можно и домой".

Обратный путь нашей землячки пройдет через Майков - Ростов - Орел - Смоленск. А это еще около 2 тысяч километров. К осени путешественница планирует вернуться в Тверь.

Порой велосипед приходилось толкать, а когда был сильный ветер то он же служил и утяжелителем, чтоб не сдулоФото: Ирина ТАРАСОВА

24-е велопутешествие Юлии Михайлюк по стране подходит к концу. Впереди дорога домойФото: Ирина ТАРАСОВА