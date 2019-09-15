Воз и ныне там: в Твери так и не отремонтировали сломанную восемь месяцев назад ограду сквера Крылова

Чугунное ограждение сквера имени баснописца Ивана Крылова так и не отремонтировали. Сейчас, спустя восемь месяцев с момента, как угловая часть ограды была разрушена, стало очевидным, что об обещании провести ремонт ответственные лица напрочь позабыли. Если и думали об этом вообще.

Сломали ограду в декабре прошлого года. Скорее всего, в неё влетело чьё-то авто, выбив пару больших пролётов с угла, глядящего на Суворовское училище. Обещание всё отремонтировать и привести в порядок было дано "КП"-Тверь" тогда же, в декабре 2018.

Забор разрушили ещё прошлой зимой.Фото: Виктория ТУШКОВА

-Повреждения не настолько серьёзные, чтобы ликвидировать их долгое время, - убедительно заверили редакцию в отделе информации и аналитики администрации Твери.

Восстановлением ограды должен был заняться департамент благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта городской администрации, а контролем исполнения - районная администрация.

Но, видать, согласья в товарищах не было, или что другое им помешало выполнить обещанное, но сегодня, в сентябре 2019 года, прореха в заборе выглядит уже привычно. От неё горожане протоптали через газон зелёной зоны сквера длинную тропу.

Так что, спустя восемь месяцев, "воз и ныне там", как сказал в одной из своих знаменитых басен прозорливый Иван Андреевич.

Тропа через дыру в ограде протоптана основательно.Фото: Виктория ТУШКОВА