2018-12-10T16:47:18+03:00
Общество

Поваленный участок ограды вокруг сквера Крылова в Твери скоро отремонтируют

Виновные в порче ограды остаются неизвестными
Виктория ТУШКОВА
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Сломаны угловые пролёты оградыСломаны угловые пролёты оградыФото: Виктория ТУШКОВА
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Часть чугунной ограды вокруг сквера имени баснописца Крылова была обнаружена разрушенной вечером 8 декабря. Поваленными и частично разбитыми оказались два угловых пролёта ограды со стороны Суворовского училища и соединительные столбы.

Ограду восстановят в ближайшие дни - уверили "КП"-Тверь" в администрации города.

- На место выезжала комиссия администрации Центрального района Твери и департамента благоустройства. Повреждения не настолько серьёзные, чтобы ликвидировать их долгое время, - прокомментировали ситуацию в отделе информации и аналитики администрации Твери. - Восстановлением ограждения займётся департамент благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта городской администрации. Исполнение также на контроле в районной администрации.

Ограду мог разрушить автомобиль в результате ДТП. Если вы стали свидетелем этого происшествия или оно зафиксировано вашим видеорегистратором, можете присылать информацию и видеозапись на почту: vikakp@kptver.ru

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