2018-12-08T22:20:14+03:00
Общество

Разрушена часть чугунной ограды сквера Крылова в Твери

Скорее всего, виной тому стало ДТП
Виктория ТУШКОВА
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Повалены и разбиты два угловых пролётаПовалены и разбиты два угловых пролётаФото: Виктория ТУШКОВА
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Разрушена часть чугунной ограды вокруг сквера баснописца Крылова. Повалены и разбиты два угловых пролёта стороны ограды, смотрящей на Обелиск Победы. Соединявший их столб также разбит и отброшен в сторону.

На месте можно увидеть несколько осколков прозрачного пластика. Скорее всего, ограда была сломана въехавшим в неё в результате ДТП автомобилем.

Сквер Крылова был открыт в 1959 году в честь знаменитого баснописца Ивана Андреевича Крылова, прожившего часть своих дней в Твери. Центральной фигурой композиции является памятник Крылову. Авторы памятника — скульпторы С.Д. Шапошников, Д.В. Горлов и архитектор Н.В. Донских. По двум сторонам от фигуры баснописца расположены четыре пилона с горельефами, представляющими сюжеты восьми басен. Сквер огорожен декорированной чугунной оградой.

Разрушен угол, который смотрит на Суворовское училище Фото: Виктория ТУШКОВА

Разрушен угол, который смотрит на Суворовское училищеФото: Виктория ТУШКОВА

Скорее всего в ограду въехала машина Фото: Виктория ТУШКОВА

Скорее всего в ограду въехала машинаФото: Виктория ТУШКОВА

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