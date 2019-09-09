В Тверской области воздух в основном загрязняют автомобили

Минприроды России обнародовало государственный Доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году». В документе собрана массивная статистика об уровне загрязнения природы в каждом регионе. «КП»-Тверь» публикует самые интересные цифры о Тверской области и наших ближайших соседях.

ВОЗДУХ

Доклад содержит данные по трём годам: 2010, 2017 и 2018. В 2017 и 2018 годах уровень загрязнённости воздуха в Тверской области оценён как низкий, в то время как в 2010 году он был очень высоким.

Общий объём выбросов в атмосферу снижается

По объёму выброса в воздух загрязняющих веществ Тверская область занимает 9 место среди регионов ЦФО. Позитивный момент в том, что в последнее время общие объёмы вредных выбросов в атмосферу в нашем регионе снижаются.

Среди наших ближайших соседей — Московской, Смоленской, Ярославской,Псковской, Новгородской и Вологодской областей — снижение количества выбросов наблюдается ещё только в Вологодской области.

Транспорт загрязняет воздух больше, чем промышленность

Интересная картина усматривается в статистике загрязнения воздуха со стороны предприятий и автотранспорта: транспорт у нас загрязняет воздух практически в 5,5 раз активнее, чем предприятия. Последние выбросили в воздух в 2018 году 27,7 тысяч тонн загрязняющих веществ, а транспорт — 149,6 тысяч тонн.

Среди наших соседей такой огромный перевес в сторону загрязнения воздуха транспортом наблюдается только у нас. Так, в Московской области, с их то плотностью населения, автотранспорт загрязняет атмосферу в 3,6 раз больше, чем предприятия, в Новгородской — в 1,3 раза, а в Вологодской и вообще наибольшая доля вредных выбросов приходится на предприятия.

С 2010 года загрязнение атмосферы предприятиями в Тверской области снижается, в то время как вредоносный выхлоп от транспорта всё больше растёт. Выбросы предприятий в 2018 году сократились по сравнению с 2017 на 62,7 %, а по сравнению с 2010 г. – на 53,9 %. А загрязнение воздуха автотранспортом по сравнению с 2017 г. увеличились на 6,5 %, с 2010 г. – на 17,1 %.

Учитывая, что мониторинг воздуха согласно данным доклада проводился в Твери, с большой долей уверенности можно сказать, что в будущем нас ждёт ещё больший перевес в сторону загрязнения атмосферы так называемыми передвижными источниками, учитывая ликвидацию трамваев, упадочное состояние троллейбусного парка и увеличивающееся количество автобусов и маршруток.

ВОДА

Потребление воды высокое

Общее использование пресной воды в 2018 году в регионе составило 1105,49 млн кубометров, это почти на 10% меньше, чем в 2017 году и на 26 % меньше, чем в 2010 году. Бытовое потребление воды на душу населения за год снизилось на 6,5% и составило 58 кубометров в год на человека. Это достаточно высокий показатель. Например, в Новгородской области человек использует за год в среднем 37 кубометров воды, а в Псковской области — 33 кубометра.

Загрязнение воды снижается

Сброс загрязненных сточных вод без очистки в 2018 году в Тверской области по официальной статистике зафиксирован не был. Здесь мы позитивно отличаемся от всех наших соседей. Наибольшее количество неочищенных стоков за 2018 год было слито в Московской области — 25,6 кубометров.

Сброс загрязненных недостаточно очищенных сточных вод в Тверской области за 2018 год составил 73,58 млн кубометров. По сравнению с 2017 годом сброс таких вод у нас снизился на 5,3%, а по сравнению с 2010 стал меньше на 26,0%. Снижение недостаточно очищенных сточных вод зафиксировано у всех наших соседей.

ОТХОДЫ

Количество образованных за 2018 год в нашем регионе отходов составило 0,06 млн тонн. При анализе ситуации с отходами обнаружился весьма странный факт — по сравнению с предыдущим, 2017 годом, количество образованного на территории Верхневолжья мусора уменьшилось на 94%!

Таким образом в 2018 году количество отходов, образованных в Тверской области, стало самым маленьким не только среди наших ближайших соседей но и по ЦФО, что отдельно отмечено в рассматриваемом докладе, однако о причинах такой ситуации ничего не говорится.

Среди наших соседей, конечно, также есть регионы, где количество мусора снизилось, но разница не сопоставима с той, которая зафиксирована в Тверской области. Например, в Смоленской области в 2018 году произведено на 18% меньше мусора, чем в 2018. А в Псковской области и столичном регионе мусора учтено больше, чем годом ранее.

Цифры, касаемые утилизации мусора, так же особо удивляют: за год утилизировано 0,016 млн тонн, в то время как в 2017 было почти на 96% больше. Количество захороненных отходов в 2018 году составило 0,019 млн тонн, этот показатель сократился с 2017 года на 94,4 %.

НАРУШЕНИЯ

В 2018 году в нашем регионе было выявлено 897 нарушений законодательства об охране окружающей среды. Это на 22,4% меньше, чем в 2017 году.

Наиболее весомую роль в общей структуре имеют нарушения в области обращения с отходами (325 нарушений). Следом идут нарушения в водопользовании (93) и охране атмосферного воздуха (54). Меньше всего нарушений в регионе выявлено в сфере недропользования (33) и защиты особо охраняемых природных территорий (25).

Приблизительно та же картина наблюдается в Московской и Ярославской областях: число нарушений за год возросло и большинство из них касается обращения с отходами. Исключение составляет Смоленская область, где количество нарушений снизилось, и больше всего их происходит в сфере недропользования, а также Псковская область, где чаще всего нарушали законодательство об охране атмосферного воздуха. Особая ситуация в Вологодской области, там за год обнаружено лишь одно нарушение, в сфере недропользования.

ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Текущие затраты на охрану окружающей среды в 2018 году в Тверской области составили 1 млн 119 тыс. 324 руб. Это четвёртое место среди наших соседей. Больше всего средств по данной статье выделено в Московской области - 11 млн 072 тыс. 677 руб. Скромнее всего бюджет охраны окружающей среды Псковской области - 884 тыс. 220 руб.