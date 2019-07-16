Несущественный ущерб, или Почему проверяющие из Твери не заметили того, что просто-таки вопиёт о нарушениях

О происходящей на южном берегу озера Пудоро в Вышневолоцком районе вырубке векового леса мы писали уже не раз. Сегодня, к сожалению, будет корректнее говорить уже о последствиях этой вырубки. Последствиях для нетронутой ранее природы озера, а также для памятника археологии - древнего городища Узи, на территории которого лесорубы нещадно валили сосны.

О вырубке соснового бора редакции стало известно от бьющих тревогу местных жителей ещё в марте. Тогда мы отправили запросы в семь региональных министерств и ведомств с просьбой объяснить, насколько законна эта лесоразработка, или, как она проходила по документам, «расчистка территории», и определить урон, нанесённый ею природе и памятнику археологии, который попал под эту расчистку.

Из ответов, данных редакции, следовало, что нарушения в действиях лесорубов усмотрела только Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура. Остальные ведомства и министерства, к сожалению, ничего конкретного ответить на вопросы не смогли. В частности, совместная проверка прокуратуры региона и Главного управления по государственной охране памятников культурного наследия Тверской области нарушений в части вреда памятнику археологии не обнаружила. Собственнику земель лишь было выдано охранное обязательство - бумага, согласно которой собственник объекта культурного наследия берёт на себя обязательство его сохранять и содержать.

Подозревая, что сохранять на месте вырубки уже особо нечего, мы решили съездить на место событий и лично увидеть, что же там происходит.

СУРОВАЯ КРАСОТА ОЗЕРА ПУДОРО

Территорию, где велась вырубка, не зная местности, найти нелегко. Да и потребуется машина, способная одолеть кочки и канавы. Добросить нас от Вышнего Волочка до городища Узи и всё показать согласился местный житель Влас Брызгалов. За ситуацией с вырубкой на озере Пудоро он следит с самого начала. Демонстрировал, что осталось от соснового бора на берегу озера, и ведомственным инспекциям, которые, судя по их ответам «КП»-Тверь», много нарушений не обнаружили.

Грунтовка, бегущая мимо заросших борщевиком полей, привела в лес, где проехать по раскисшему от дождей бездорожью не смог даже бывалый УАЗ-Патриот. Пришлось возвращаться, пересаживаться в моторную лодку, на которой мы и отправились навстречу пронизывающему ветру и ледяному дождю.

По тёмной воде красивейшего озера Пудоро на место вырубки Влас Брызгалов доставил нас на моторкеФото: Виктория ТУШКОВА

Ненастье не испортило впечатления от красоты озера Пудоро, а напротив, добавило ему некоего сурового шика. Вода льёт с неба и кругом тоже вода, лодка лихо скачет по небольшим жёстким волнам, поднятым ветром. Силуэты птиц, которых не повстречаешь в городе, изредка разрезают серое небо и скрываются в глубокой тёмной зелени берегов, поросших могучими соснами. Только маленькие потешные утки-нырки, которым всё нипочём, своей забавной суетой разбавляют сердитое настроение озера.

ЛЕСА БОЛЬШЕ НЕТ

Причалили. Взбираемся по небольшому, но крутому склону. Уже здесь видны свежие пеньки, недавно бывшие статными соснами. Наверху, на гряде древнего городища, взору открывается и вовсе унылая картина.

Вырубку начали от самой кромки воды, в охраняемой береговой зоне.Фото: Виктория ТУШКОВА

Везде пни от огромных сосен: начнёшь считать годовые кольца - собьёшься. Многие вырублены прямо над озером, рулетка не потребуется, чтобы понять, что это та самая водоохранная зона: тут не 20 и даже не 10 метров от кромки воды, а от силы три-четыре.

Все большие деревья на довольно обширной площади уничтожены. Молодые тоненькие сосенки, оставшиеся без защиты своих взрослых собратьев, нещадно ломает ветер, которому теперь есть где разгуляться.

В одном месте по берегу оставлена небольшая полоса деревьев. Этот край городища лучше всего просматривается с воды и с противоположного берега озера, где есть деревня и живут люди.

- Вроде как маскировка такая, чтобы глаза местным не мозолить, - усмехается Влас Власович.

Идти сложно, ноги цепляются за ветки и куски распиленных стволов. Они повсюду. Это тот самый порубочный мусор, который захламляет территорию археологического памятника и в сухую погоду представляет высокую пожарную опасность. Мусор предписывали убрать ещё весной, но он и поныне там: в лучшем случае собран в неаккуратные кучи, в худшем - просто устилает всё вокруг.

Нога соскальзывает.

- Аккуратнее! Тут ров, - предупреждает мой провожатый.

Оказалось, что именно здесь проходит граница высокой гряды, окружённая несколькими рвами - того самого древнего городища Узи. Но сейчас их заметить почти невозможно.

Ров завален ветвями спиленных деревьев и почти неразличим.Фото: Виктория ТУШКОВА

НЕЗАМЕЧЕННЫЙ УЩЕРБ

Бывшие раньше частью уникального исторического рельефа древнего городища рвы сейчас доверху завалены срубленными ветками и щепой. Та же судьба постигла и широкую протоку, которая шла от озера вглубь береговой гряды. Воду сейчас там можно найти лишь в паре крохотных лужиц, да и это заслуга непрекращающегося дождя. Бывшее русло протоки сейчас являет собой упругое полотно из измельчённой древесины. По нему теперь вполне удобно ходить или ездить на технике.

- Здесь по периметру озера - нерестилище. Сюда, в эту протоку как раз щука на нерест и заходила, - объясняет Влас Власович. - А теперь всё. Засыпано.

На этом месте раньше была протока, где нерестилась щука. Теперь же можно ходить посуху.Фото: Виктория ТУШКОВА

Щука, кстати, здесь водилась знатная. Выудить рыбёшку на восемь килограммов было почти обычным делом. И если рыбаки, немногочисленные гости этих берегов озера Пудоро, старались особо природе не навредить и содержать свои стоянки в чистоте, то вальщики леса аккуратностью не отличались. Кроме неубранной древесины оставили в избытке и всякий бытовой хлам: пластиковые канистры, отрезы полиэтиленовой плёнки, жестяные и стеклянные банки, другую мелочёвку.

Рабочие не потрудились забрать с собой и свой собственный мусор.Фото: Виктория ТУШКОВА

- Такого варварского отношения к лесу не видел до этого, - грустно повествует Влас Брызгалов. - Там впереди тёк ещё, сколько помню, ручей без названия. И его тоже уничтожили.

От ручья действительно не осталось и следа. Его засыпали, а поверху проложили дорогу для техники, лежнёвку - широкий и длинный настил из плотно утрамбованных в землю брёвен. Говорят, лежнёвку рабочие обещали за собой разобрать. Но обещание, судя по всему, не сдержали. По словам местных жителей, рабочие уехали, когда вокруг вырубки поднялось слишком много шума и сюда зачастили проверяющие. Больше бригада не появлялась.

Где-то здесь раньше тёк ручей, теперь же проложена дорога для трелёвочников.Фото: Виктория ТУШКОВА

ПРИЗВАТЬ К ОТВЕТУ

Вырубленный непонятно для каких целей лес, заваленные рвы, хлам, мусор, уничтоженная озёрная протока, где нерестилась рыба, высушенный ручей, нарушенный рельеф. Очевидно, что ни собственник территории, ни нанятый им подрядчик не спешат устранять последствия своей безжалостной «работы».

Надо ли быть специалистом, чтобы понять: всё это наносит ущерб, возможно, непоправимый, как природе, так и охраняемому государством памятнику археологии. Поэтому мы ещё раз хотим обратить внимание компетентных органов на происходящее и ещё раз задать им вопрос: будет ли восстановлен ущерб и понесёт ли кто-либо адекватное наказание за варварское отношение к природе и собственному историческому наследию? Ну и самое главное: как же это вы ущерба-то не увидели? Уж объясните, пожалуйста.

Такими кучами завалено всё вокруг, увозить их не спешат.Фото: Виктория ТУШКОВА

В некоторых местах лес вырублен подчистую.Фото: Виктория ТУШКОВА