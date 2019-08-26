Музей козла просит Эквадор установить памятник рогатому в Твери

Великая козлиная война. Да, была и такая! Причем относительно недавно.

Еще лет двадцать назад на Галапагосских островах произошла экологическая катастрофа. Популяция диких козлов, завезённых на острова пиратами, расплодилась здесь до невероятных размеров.

По Галапагосам бродили и поедали и без того небогатую растительность четверть миллиона особей. А это грозило полным уничтожением другим обитателям островов. Что уж говорить: знаменитые галапагосские черепахи были на грани вымирания.

Власти Эквадора, чьими являются острова, отреагировали. Совместно с силовиками Новой Зеландии начали крестовый поход против козлов. Для борьбы с рогатыми были привлечены армия, вертолёты и снайперы. После такого жестокого истребления парнокопытных дела на Галапагосах начали налаживаться. Но за убиенных козлов надо бы ответить!

К ответу латиноамериканское государство призвал маленький музей из самого центра России - из Твери. Здесь находится единственный в стране Музей козла. Владелец - известный геральдист и борец за возвращение позитивного имиджа званию «тверской козёл» Владимир Лавренов.

- Козлы - явление мировой цивилизации! - уверен Лавренов, поэтому, как узнал про истребление галапагосских козлов, сразу решил за них заступиться. И не просто так в соцсетях пошуметь. Все официально!

Тверской Музей козла направил обращение президенту Республики Эквадор Ленину Вальтеру Морено Гарсесу: «Музей козла в Твери выражает свое возмущение этой варварской акцией и убежден, что для защиты одних животных нельзя уничтожать других... Музей козла является полномочным представителем козлов и считает необходимым обсудить с Вами вопросы моральной и материальной компенсации».

Вот так! Письмо ушло на сайт посольства по электронке. Ответа пока нет. Но Лавренов уверен: у дипломатов все чётко - ответ будет.

Вот такое письмо президенту Эквадора направили из Твери.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В качестве компенсации хочет тверской музей просить эквадорцев установить памятник козлу на главной улице Твери. С идеей такого монумента Владимир Лавренов не так давно обратился к тверским властям, даже эскиз памятника у него имеется. Но они не отреагировали - не хотят, видимо, ставить памятник тверскому козлу, шлют чиновничьи отписки.

Так может, эквадорцы подсобят? В ожидании ответа из посольства Владимир Лавренов запретил вход в музей военным и чиновникам Эквадора и Новой Зеландии. Акт беспрецедентный. Ведь даже носителей фамилий, производных от волка, в музей пускают, правда, за двойную плату.

- А войну Эквадору объявлять не планируете? Как Мюнхгаузен Англии в фильме Захарова?

- Нет. Мы люди мирные, - смеется директор музея. Лишь грозится рассказать о ситуации с эквадорскими козлами Мединскому (министр культуры РФ. - Ред.). У музейщиков под председательством главы Минкульта скоро профильный съезд.

Ну что ж, поживем - увидим, что же тверским козлозащитникам ответит Эквадор.

Вот такой памятник козлу хотят поставить в Твери.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Объявление на дверях музея - эквадорским силовикам и чиновникам туда вход воспрещен.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА