Загадку Ленина-сфинкса из поселка в Тверской области никто не может разгадать 32 года

Нет, ну я решительно не понимаю, как жителям целого райцентра может быть «фиолетово», что за скульптура у них на главной площади стоит.

Как она там появилась, кто автор, по какому случаю установили? Это я про Рамешки. О том, что рамешковцы не в курсе, «ху из товарищ» Ленин на их главной Советской площади, выяснилось намедни. На одном из местных советов общественность высказалась за благоустройство центральной площади поселка и помимо всего прочего решила, что хорошо бы Ленина с площади «подвинуть». Закипели соцсети: туда давайте перенесем, сюда, да и странный этот монумент какой-то.

- Ленин-сфинкс! - вдруг бросил кто-то в комментариях.

А памятник меж тем действительно престранный. Такой неканонический - в советскую эпоху и посадить могли ваятеля, а могли и госпремию дать. Ну при развитом социализме не посадили бы уже, а чуть раньше - еще б и расстреляли, ни или Госпремию дали бы.

Так кто же автор? Откуда памятник? Когда установили? Не дает ответов всемирная паутина. Поясной бюст Ильича, действительно, будто сфинкс. Скрюченные пальцы - мощные лапы мифического чудовища. Руки, неестественно прямые, опущены вниз. Поза идеологически неверная - Ленин всегда показывал в светлое будущее или, на худой конец, потрясал кепкой. А тут - руки, как опора. Он будто пытается вылезти из куска гранита, в который его посадили. Такой сфинкс-джин. Одна бровь прямая, другая выгнутая. А усы! Огромные. В общем, презабавный монумент.

Ленин выпрямил руки, точно сфинкс перед прыжком.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

- Памятник не входит в реестр объектов культурного наследия, - огорчают в областном комитете по охране памятников.

- Ничего про него не знаем, - разводят руками тверские краеведы. - Стоит и стоит... с начала восьмидесятых вроде.

Ну уж нет! Не сдаваться! А вдруг это Эрнст Неизвестный или Михаил Шемякин изваял? Не... ну вдруг. И стоит посреди поселка с четырьмя тысячами жителей шедевр мирового значения. А они об этом знать не знают. Копаем глубже.

- Памятник этот привезли вроде из Москвы. Там его купили. А что он странный, сразу понятно было, поэтому тогдашнее партруководство района его подальше и спрятало. Шесть лет стоял заколоченный во дворе тогдашнего Дома пионеров. Уж доски сгнили под ним, когда площадь реконструировали в 1987 году, его и установили, - больше местный рамешковский краевед Владимир Подрядчиков вспомнить не может. Ну это уже что-то. После нашего звонка в администрации района обещают посмотреть архив, в местной газете «Родная земля» поднимают подшивки.

Копать про Ленина-сфинкса решаем на месте. Едем в Рамешки. Погожим, почти нехолодным августовским днем на центральной Советской не многолюдно. Народ пытается набиться в нечасто приезжающую маршрутку. В местной кулинарии (между прочим, знаменитой на всю округу своей выпечкой) испекли плюшки-пирожки.

- Не жалко, что Ленина с площади уберут? А откуда он вообще у вас? - кидаю клич в очереди в точке общепита.

- Да нам, в общем-то, всё равно.

- Я из Волочка в 80-х переехал. Так он уж стоял, - народ на тему монумента говорит неохотно.

В местной кулинарии к обеду разобрали все пирожки. Лениным-сфинксом здесь не интересуются.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

- Мы все архивы подняли - нет ничего. Бухгалтерские документы так долго не хранятся. Может, его по партийной линии закупали, так это не через нас, - в архивном отделе администрации района уверяют: спускались в подвал, смотрели документы. Ничего про Ленина-сфинкса не нашли.

Зато в газете «Родная земля» фотка имеется. Журналист Наталья Осипова показывает газету за 7 ноября 1987 года - там памятник на первой полосе, внизу президиум. Октябрьская демонстрация - репортаж с мероприятия. В заметке говорится, что праздник прошел на недавно реконструированной площади Советской. - Ее ремонтировали месяца за два, прям молниеносно. Тогда же и Ленина старого на этого поменяли, - журналисту Наталье в тот год было 17.

Она помнит еще старый помост деревянный, с которого партработники махали демонстрантам. Помнит старого гипсового Ленина. Тот был идеологически верный, типовой - показывал рукой в светлое будущее. У него гипсовая рука, та что показывала направление движения, раскрошилась. Так что менять надо было, а тут и ремонт площади подоспел. Тогда газета рамешковская выходила три раза в неделю, и, надо сказать, там есть и сейчас что почитать, слог отличный. Сейчас это еженедельник - финансирование из бюджета.

Журналист Наталья Осипова показывает подшивку газеты "Родная земля" за несколько десятилетий.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

- Это карельский мрамор, по структуре гранит. Везли его оттуда, из Карелии. Мастерская, видимо, там была, - предположил в разговоре первый заместитель главы Рамешковского района Геннадий Зверьков, в 1987 году он работал в строительной организации, устанавливавшей памятник.

Вспоминает: все опасались Ленина-сфинкса устанавливать. Неформатный слишком. Но старый памятник пришел в полную негодность. Монтировать нового Ленина решено было ночью. Гранитный монумент и зацепить не за что. Все боялись, что за шею придется.

- За шею цепляли?

- Нет, конечно. Нашли, за что подцепить, за шею привязывать не потребовалось. Что до переноса памятника - говорит, переносить нужно из соображений безопасности детворы. Дети забираются на разваливающийся постамент, а там и до ЧП недалеко.

- Сносить его надо, - категоричен бывший третий секретарь Рамешковского райкома 80-летний Игорь Савин. К нему мы приехали под занавес нашего визита в Рамешки. Вспоминает, как неликвидный Ильич много лет коротал время на задворках заколоченный, травой зарос. Кто скульптор? Не знает и никогда не задумывался.

Памятник страшный, считает: - Будто из унитаза Ильич вылезает.

Игорь Савин уверен, что Ильич свой век отстоял и его надо сносить.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

А вот в облицовке постамента и поиске плитки для площади Игорь Семенович принимал непосредственное участие. Не найдя облицовки для постамента в Калинине, поехал в Московскую область, подобрал на одном из предприятий плитку - привез, прикинул, подошло. Закупили и облицевали. Сейчас плитка отваливается, а вот Ленин - как новенький.

- Почему сносить-то надо? Страшный?

- Да партии нет уже, идеологии нет, коммунистов нет. К чему памятник этот? - вопрошает Савин, в лихие девяностые он руководил Рамешковским районом. Времена страшные были, зарплату не платили, больницу чуть не закрыли - кормить нечем пациентов было, почту народ чуть ли не штурмом брал: думали там деньги народные, присылаемые на пенсии и пособия, тратят по своему усмотрению. Но выжил район, времена сейчас спокойные. А вот Ильич свой век отстоял.

Уезжали мы из Рамешек по дождичку. С главной городской площади на нас взирал Ленин, выпрямив руки по-кошачьи, пытаясь выбраться из сковавшего его мрамора, так и не раскрыв нам имени своего создателя. Уважаемые читатели, если вы знаете, кто автор этого монумента, свяжитесь с нами: rumiantseva@kptver.ru. Пусть не мировая знаменитость вождя ваяла, но должен же знать райцентр, скульптура чьего авторства 32 года украшала главную площадь.

Главную площадь Рамешек не реконструировали с 1987 года.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА