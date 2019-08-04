Памятник Ленину напротив здания администрации Рамешок стал лишним

СЕГОДНЯ 14:17 2019-08-04T14:17:34+03:00

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Одна из главных достопримечательностей Рамешек — памятник Ленину - может быть убрана с площади перед администрацией посёлка.

В социальной сети ОК, на странице газеты «Родная земля» размещено об этом объявление. В нём, в частности, говорится, что в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», планируется реконструкция приадминистративной площади.

- Ее планируется выложить брусчаткой, здесь высадят молодые ели, установят фонтан, цветники, новые лавочки, светильники и многое другое. Словом, площадь будет красивой и современной, - сообщается на страничке газеты.

Аргументируется всё тем, что об этом просят жители Рамешек.

Предполагается, что памятник, возможно, перенесут к районной библиотеке.

Между тем, на официальных и в не официальных источниках нет никакого упоминания об авторе памятника. А памятник, вытесанный из цельного куска гранита и изображающий Ленина стоящим по пояс за трибуной, явно не многосерийный товар, а произведение хорошего скульптора.

ИСТОЧНИК KP.RU