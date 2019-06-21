Кондукторам общественного транспорта Твери продавать "Иволгу" не выгодно

- Здравствуйте, а «Иволгу» можно обменять? - обратилась я на днях к кондуктору городского автобуса.

На моей транспортной карте был нулевой баланс, и, согласно правилам её использования, я могла обменять карту у кондуктора или водителя на новую с пятью активными поездками, заплатив сто рублей.

- Нет. Кончились, - опустив очи долу, кротко ответила кондуктор.

- Когда же они успели кончиться, ведь ещё утро?

- Ну вот так, кончились, - развела руками женщина.

Я не унималась и настаивала, чтобы мне объяснили, откуда вдруг возник такой дефицит городских транспортных карт.

- Не платят нам за то, чтобы мы их продавали! - честно сказала кондуктор, не выдержав напора. - Не платят, понимаете?

Отдав 21 рубль наличными и сдержанно подискутировав пару минут с кондуктором на тему прав пассажиров и политики зарплат в муниципальном транспортном предприятии «ПАТП-1», я продолжила путь на работу, в редакцию.

Путь, кстати говоря, был хоть и недолгим, но с пересадками. И обошёлся в 42 рубля вместо планируемых двадцати. Ведь транспортная карта «Иволга», по которой поездка обходится на рубль дешевле, имеет ещё одну замечательную опцию: бесплатную пересадку на другой маршрут в течение 45 минут с момента валидации карты.

По нынешним временам любая экономия к месту, но обиднее всего в этой ситуации, что благое начинание, явление редкое в тверской транспортной политике, может сойти на нет. Карта экономна и удобна. С её появлением многие уже забыли, как смущались и краснели, протягивая пятисотрублёвую купюру кондуктору, или мучительно выковыривали из одежды монетки, провалившиеся в невесть откуда взявшуюся дырочку в подкладке кармана.

- Проблем по наличию транспортных карт на нашем предприятии нет никаких, но, как мне стало известно, некоторых кондукторов уличали в том, что они не берут на смену карты, заявляя, что у них они имеются, - подтвердил мои подозрения директор МУП «ПАТП-1» Артур Сычёв. - Дело в том, что карты не подотчётны по той же схеме, что и билеты. В связи с вашим сигналом я дам поручение билетным кассирам ежедневно при сдаче выручки пересчитывать все карты. Думаю, мы решим вопрос с этим нарушением финансовой дисциплины.

Артур Сычёв пообещал взять под контроль кондукторов, саботирующих продажу и обмен карт "Иволга"Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Что касается кондукторов, их я порадовать не могу. По словам Артура Сычёва, никакой дополнительной мотивации к продаже и обмену карт «Иволга» нет и быть не должно:

- Это входит в их должностные обязанности, - отрезал директор МУП «ПАТП-1». - У них есть оклад и премия при условии, что они делают план месячной выручки, и дополнительной стимуляции не планируется.

Тут стоить отметить, что пополнить карту можно и без участия кондуктора - в киоске периодической печати. Правда, таких киосков в городе осталось очень мало, а оборудование, отвечающее за процесс зачисления на карту денег, часто «виснет».

Учитывая, что с «Иволгой» пассажиры расставаться не хотят, а ужесточившийся контроль жизнелюбия кондукторам вряд ли прибавит, лучшим решением проблемы стала бы возможность пополнять карту онлайн, о чём говорится уже давно. Выяснилось, что дело медленно, но идёт.

- Система уже прошла тестирование. Думаю, осталось ждать недолго, - обнадёжил Артур Сычёв. - Осталось лишь урегулировать юридические моменты между разработчиками программного обеспечения и компанией «Транссвязьтелеком», оператором бесконтактной оплаты проезда. Сейчас оформляется покупка лицензий, а тестовую эксплуатацию система уже успешно прошла.

Кстати, по словам руководителя МУП «ПАТП-1», в недалёком будущем может появиться и возможность пополнения карт через банковские онлайн-сервисы. А пока всем, кто пользуется «Иволгой», можно посоветовать пополнять её самостоятельно каждый раз, как на вашем пути встретятся редкие газетные киоски.

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