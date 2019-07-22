«Нашествие» в Тверской области: Потерявшиеся дети, признание Гребенщикова и 200 000 человек на одном поле

21 июля в Большом Завидово завершился 20-й, юбилейный фестиваль «Нашествие». На протяжении трех дней десятки тысяч любителей музыки пели, плясали и предавались разного рода развлечениям. А заняться, и вправду, было чем: футбол, волейбол, мини-кузница, полеты на воздушных шарах и многое-многое другое.

Что касается музыки, то меломанов развели по трем условным зонам. «Главная сцена» с каждым годом всё больше превращается в место сбора любителей классического рока. «Ария», «Аквариум», ДДТ, Мумий Тролль - артисты уже культовые, но справедливости ради стоит заметить, что их выступления не дают столько драйва, как, например, те же «Слот» или Нейромонах Феофан. Поэтому самые, что называется, тру-рокеры (настоящие рокеры - Ред.) облюбовали две другие площадки - «Ультра» и «Наше 2.0», где они веселились на славу.

В пресс-центре тоже было весело, сюда после выступления приходили музыканты для общения с прессой. Именно там легендарный Борис Гребенщиков признался в любви к Твери и заявил, что из Калинина туда никак не добраться, отсылая к своей известной, особенно в Твери, песне «Из Калинина в Тверь».

Борис Гребенщиков был в удареФото: Альберт БОЙКОВ

В этом году на «Нашествии» был самый настоящий аншлаг. Его посетили порядка 200 тысяч человек, но людские потоки были так грамотно разведены, что население небольшого города как-то грамотно расходилось по разным руслам.

Туалет тоже для «Нашествия» - достаточно больная тема, но в этом году всё было еще лучше, чем в прошлом. Теперь кабинки не стоят на территории палаточных городков. Хочешь сходить в уборную - будь добр прогуляться, правда, находились и такие, кто делал свое дело «не отходя от кассы».

И о погоде. Перед началом фестиваля прогноз был достаточно неблагоприятный. Синоптики обещали грозы и дожди, но слякоть 2017 года любителей громкой музыки миновала. Учитывая опыт прошлых лет, организаторы даже решили подстелить соломки - да-да, самой настоящей. Высохшие стебли можно было найти за трибунами, а также в виде отдельных островков на территории фестиваля.

Естественно, чтобы организовать порядок среди такого количества людей, многие из которых находятся под воздействием алкоголя, тоже необходимы большие силы и средства. Сразу заметим, что серьезных происшествий зафиксировано не было, чего не скажешь о годах предыдущих. К примеру, в 2018 году одного из гостей фестиваля убило током за фестивальной площадкой, а в 2017-м от рук злоумышленников погиб таксист, и тоже за территорией «Нашествия» .

В этом году за безопасностью на «Нашествии» следили 2 700 сотрудников правоохранительных органов, в том числе 811 сотрудников подразделений полиции, 15 кинологов, 600 бойцов ОМОН, 114 сотрудников транспортной полиции, 400 военнослужащих Росгвардии и более 700 сотрудников частных охранных организаций, а также более 100 сотрудников МЧС.

Говоря языком полицейских протоколов, за четыре дня было пресечено 108 административных правонарушений, из незаконного изъято более 300 литров алкоголя и еще порядка 40 единиц контрафактной продукции.

Терялись на «Нашествии» и дети. В пресс-службе Управления Росгвардии по Тверской области сообщили, что сотрудники ведомства нашли и передали родителям 10 детей в возрасте от 4 до 11 лет. Всего же на фестивале были обнаружены и возвращены родителям 13 маленьких меломанов.

Горел на «Нашествии» и огромный контейнер с мусором. Благодаря оперативной реакции сотрудников МЧС возгорание удалось потушить, а работа спасателей привлекла немало зевак, снимавших происходящее на телефоны.

Был на фестивале и свой суперменФото: Альберт БОЙКОВ

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