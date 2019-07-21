2019-07-21T19:12:21+03:00
Общество

На "Нашествии - 2019" в Тверской области потерялись десять детей

Всех вернули родителям
Виктория ТУШКОВА
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В 2019 году на "Нашествии" потерялись 10 детей, но всех нашли и вернули родителямВ 2019 году на "Нашествии" потерялись 10 детей, но всех нашли и вернули родителямФото: Альберт БОЙКОВ
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На «Нашествии-2019» в Конаковском районе Тверской области росгвардейцы нашли 10 потерявшихся детей возрастом от 4 до 10 лет. Все дети были переданы родителям, об этом сообщает сайт Росгвардии.

Так, офицер московского соединения по охране общественного порядка Центрального округа Росгвардии обнаружил на стоянке автомобилей маленькую девочку и вернул её родителям. А сотрудник тверского ОМОН заметил в фан-зоне разу двоих плачущих детей - мальчика и девочку, 4-летнего Андрея и 9-летнюю Дарью. Дети рассказали, что пошли за мороженным и потерялись в толпе. Омоновец отвёл ребят в пресс-центр фестиваля, где объявил о произошедшем по громкой связи. Родители детей нашлись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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