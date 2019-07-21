На "Нашествии - 2019" в Тверской области потерялись десять детей
На «Нашествии-2019» в Конаковском районе Тверской области росгвардейцы нашли 10 потерявшихся детей возрастом от 4 до 10 лет. Все дети были переданы родителям, об этом сообщает сайт Росгвардии.
Так, офицер московского соединения по охране общественного порядка Центрального округа Росгвардии обнаружил на стоянке автомобилей маленькую девочку и вернул её родителям. А сотрудник тверского ОМОН заметил в фан-зоне разу двоих плачущих детей - мальчика и девочку, 4-летнего Андрея и 9-летнюю Дарью. Дети рассказали, что пошли за мороженным и потерялись в толпе. Омоновец отвёл ребят в пресс-центр фестиваля, где объявил о произошедшем по громкой связи. Родители детей нашлись.
ИСТОЧНИК KP.RU