Горожане возмущены: в некоторых маршрутках Твери перестали работать валидаторы

С конца прошлой недели в некоторых машинах 208-го маршрута перестали работать валидаторы – считывающие устройства, позволяющие расплатиться за проезд банковской картой. Такая возможность у тверичан появилась в конце марта, а к концу года нам обещали оснастить валидаторами абсолютно все легальные городские маршрутки.

И вдруг такой сюрприз. От пассажиров, уже успевших привыкнуть к удобному безналичному расчёту, в редакцию «КП»-Тверь» начали поступать жалобы. Оно и понятно: картой расплачиваться удобно, к тому же экономно, правда, выигрываешь всего лишь рубль с поездки, но, как говорится, копейка рубль бережёт. Тем более, что проезд в 208-й маршрутке недёшев: 30 рублей при оплате наличными.

Жаловались горожане на две проблемы: валидатор либо не работал вообще, либо при попытке расплатиться показывал красный крестик и надпись: «Сервис недоступен».

За разъяснениями мы обратились к руководству компании перевозчика, где нас уверили, что в случае, если валидатор не работает, а наличных денег у пассажира нет, из маршрутки его не высадят.

– Из 208-х вообще никого никогда не высаживали, – сообщил в телефонном разговоре с «КП»-Тверь» генеральный директор компании «СВТК» Алексей Розвезев. – Дело в том, что зарплата наших водителей от выручки не зависит, они работают на окладе.

Алексей также добавил, что о проблеме с работой валидаторов ему известно, и занимается ею оператор, обслуживающий валидаторы для банковских карт и карт «Иволга».

– Моменты, когда сервис бывает недоступен, действительно случаются, это провал связи GSM, у вас ведь и телефон иногда сеть не ловит, правда? – объяснили нам в компании-операторе. – Просто через какое-то время приложите карту ещё раз. Оплата не спишется повторно, если вы за такую возможность переживаете, заплатить за поездку можно только один раз.

Если же валидатор в принципе не работает и экран у него не горит – скорее всего, это вопрос к водителю, который аппарат просто не включил, – считают в компании. Хотя выглядит это несколько странно, ведь, по заверению перевозчика, причин саботировать работу системы безналичной оплаты у водителей нет. В любом случае о неработающих валидаторах оператор просит сообщать. Для этого нужно запомнить время, в которое вы ехали в маршрутке, направление её движения и госномер автобуса.

Телефон компании-оператора: 8 (4822) 47-62-77.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Кто обслуживает валидаторы

Все валидаторы в муниципальном транспорте, а теперь, как мы видим, и в частном, обслуживает компания «ТрансСвязь Телеком». Мы поинтересовались открытой информацией об этой фирме на сайте налоговой.

Уставной фонд 1 млн 600 тыс. 970 руб. 60 коп. Гендиректор Александр Анискин.

Учредители – три фирмы и два физлица.

Одна фирма – «Инфооборона» – имеет уставной фонд 250 тыс. рублей. Учредил компанию мужчина.

Вторая организация – «Финтех» – при уставном фонде 10 тыс. рублей учреждена фирмой, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

И третье общество – «Релестика Холдинг ЛТД» – расположено на Кипре.

Таким образом транспортными валидаторами в Твери, а может, и средствами, что проходят через электронные устройства, управляют не только российская компания и граждане, но одна кипрская и одна аффилированная с «офшорной столицей мира», как иногда называют Британскую Виргинию.