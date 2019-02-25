Предостережение антимонопольщиков не сработало, перевозчик поднял цены на популярных маршрутах Твери

Два сюрприза ждали тверских пассажиров утром понедельника, 25 февраля. На популярных маршрутах № 208 и № 52 желающих прокатиться приглашали на борт новенькие, сверкающие белоснежными боками автобусы МАЗ-206. Как и было обещано, вместительные низкопольные машины с голосовыми информаторами вышли в рейс до конца февраля.

Второй сюрприз ждал в самом автобусе. «Стоимость проезда 30 рублей» - «радушно» встречали вошедших свежие объявления. Пассажиры, успевшие устать от ценовых перипетий в городских маршрутках, безропотно отдавали деньги, лишь некоторые тихо поругивались для проформы.

Между тем 18 февраля Тверская антимонопольная служба официально предостерегла перевозчика от действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства в связи с планируемым повышением тарифа на маршрутах № 208 и № 52 до 30 рублей.

Руководитель компании-перевозчика с документом ознакомился, но проигнорировал его, не согласившись с формулировкой.

- А вы читали это предостережение? «От действий, которые могут повлечь захват рынка, монополию»... У нас нет монополии, у нас количество маршрутов даже пятидесяти процентов города не охватывает, - объяснил свою позицию в телефонном разговоре с «КП»-Тверь» генеральный директор компании «СВТК» Алексей Розвезев. - Есть федеральное законодательство. Если мы что-то нарушили, будем разбираться в суде.

Тут стоит вспомнить, что ещё в январе, когда компания «СВТК» представляла городским чиновникам свои новенькие МАЗы, высказывались обещания оставить стоимость проезда прежней и даже снизить тариф при оплате по безналу.

- Как отмечают представители перевозчика, при оплате транспортной картой «Иволга» одна поездка будет стоить 23 рубля, при оплате пластиковой картой или телефоном с технологией NFC - 24 рубля, при оплате наличными тариф останется стандартным - 25 рублей, - гласила официальная публикация на сайте администрации Твери.

Услышав напоминание об этом, Алексей Розвезев удивился:

- Я не знаю, как городская администрация может что-то такое писать. Откройте Федеральный закон № 220*: перевозчик сам устанавливает по нерегулируемому тарифу стоимость проезда, обоснованную своими затратами. Зайдите в этот МАЗ, посмотрите, что там установлено, посмотрите его стоимость, сравните со стоимостью «пазика», и вы поймёте, почему проезд подорожал до 30 рублей.

Выяснить, давалось ли обещание сохранить стоимость проезда на уровне 25 рублей и откуда взялась эта информация у Тверской администрации, теперь вряд ли получится. Ведь и в самом департаменте дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города наличию такой информации удивились и сообщили, что перевозчик «действует в рамках правового поля».

Кстати, сведения о возможности расплатиться «Иволгой» на 208-м и 56-м маршрутах также оказались дезой. Предприниматель подтвердил «КП»-Тверь» лишь наличие валидаторов для оплаты банковскими картами, по которым небольшая скидка действительно предполагается. Алексей Розвезев проанонсировал, что стоимость при оплате картой будет 28 рублей. А когда такая возможность появится - зависит от банка, который сейчас должен завершить свои организационные процедуры.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В тверском интернет-пространстве тема подорожания маршрутных такси вновь стала популярной и обсуждаемой. Горожане, вынужденные делать выбор в пользу маршруток из-за несовершенства муниципальной транспортной сети, делятся друг с другом своим возмущением, равно как и информацией о номерах маршрутов, где с пассажиров также требуют заплатить за поездку 30 рублей. Среди них - популярные №№ 222, 205 и 33-к. Так что, если сотрудники антимонопольной службы не оставят эту информацию незамеченной, в ближайшее время вопрос нарушения антимонопольного законодательства городскими перевозчиками может получить развитие.

* - ФЗ от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации».