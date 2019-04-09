Каким был первый мэр Твери Александр Белоусов
Мы предлагаем задуматься над тем, все ли мы сделали для того, что бы светлое имя Александра Петровича навсегда осталось в нашей памяти, в памяти нашего города.
Эфир от 9.04.19 Памяти первого мэра Твери Александра Белоусова
Хочется верить, что первого мэра Твери Александра Петровича Белоусова по-прежнему помнят. И не только те, кому посчастливилось с ним работать, но и простые горожане. Белоусов был мэром для народа.
Память о Белоусове. Что мы можем и обязаны сделать? Назвать одну из улиц его именем?
Выпустить всенародную книгу воспоминаний об Александре Петровиче?
Учредить премию имени Белоусова за особый вклад в развитие города?
Об этом рассуждают наши спикеры, которые хорошо знали Белоусова, об этом говорят наши радиослушатели...
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