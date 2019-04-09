2019-04-09T17:23:59+03:00
Радио «Комсомольская правда» - Тверь
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Олег ЗИНЧЕНКОИгорь АКСЁНОВ

Каким был первый мэр Твери Александр Белоусов

При Александре Белоусове общественный транспорт в городе ходил как часы.При Александре Белоусове общественный транспорт в городе ходил как часы.

Мы предлагаем задуматься над тем, все ли мы сделали для того, что бы светлое имя Александра Петровича навсегда осталось в нашей памяти, в памяти нашего города.

Эфир от 9.04.19 Памяти первого мэра Твери Александра Белоусова

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Хочется верить, что первого мэра Твери Александра Петровича Белоусова по-прежнему помнят. И не только те, кому посчастливилось с ним работать, но и простые горожане. Белоусов был мэром для народа.

Память о Белоусове. Что мы можем и обязаны сделать? Назвать одну из улиц его именем?

Выпустить всенародную книгу воспоминаний об Александре Петровиче?

Учредить премию имени Белоусова за особый вклад в развитие города?

Об этом рассуждают наши спикеры, которые хорошо знали Белоусова, об этом говорят наши радиослушатели...

Слушайте эфир о первом мэре Твери Александре Белоусове в плеере выше.

Скачать передачу [mp3, 42.6 МБ]
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