Каким был первый мэр Твери Александр Белоусов

9 Апр 12:22 2019-04-09T17:23:59+03:00

При Александре Белоусове общественный транспорт в городе ходил как часы.

Эфир от 9.04.19 Памяти первого мэра Твери Александра Белоусова 00:00 00:00

Хочется верить, что первого мэра Твери Александра Петровича Белоусова по-прежнему помнят. И не только те, кому посчастливилось с ним работать, но и простые горожане. Белоусов был мэром для народа.

Память о Белоусове. Что мы можем и обязаны сделать? Назвать одну из улиц его именем?

Выпустить всенародную книгу воспоминаний об Александре Петровиче?

Учредить премию имени Белоусова за особый вклад в развитие города?

Об этом рассуждают наши спикеры, которые хорошо знали Белоусова, об этом говорят наши радиослушатели...

Слушайте эфир о первом мэре Твери Александре Белоусове в плеере выше.