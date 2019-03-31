2019-03-31T20:16:41+03:00
Общество

Накануне дня рождения Михаила Круга родственникам тверского шансонье пришло письмо на его имя от чиновников

Родные пребывают в сильном удивлении
Ирина ТАРАСОВА
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Письмо пришло за неделю до дня рождения Михаила Круга. Фото: Ольга МедведеваПисьмо пришло за неделю до дня рождения Михаила Круга. Фото: Ольга Медведева
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7 апреля известному тверскому шансонье Михаилу Кругу исполнилось бы 57 лет.

Традиционно в этот день в Твери проходит большой концерт памяти Михаила с участием звезд шансона, а в соцсетях появляются новые, неизвестные до этого фотографии и видео с концертов..

Для сестры шансонье Ольги Медведевой это всегда очень непростое, волнительное время. И сложное, в том числе в организационном плане.

Какого же было ее удивление, когда 29 марта в почтовом ящике она обнаружила письмо на имя... Михаила Круга. Напомним звезда шансона скончался 1 июля 2002 года после огнестрельного ранения. На официальном конверте с печатью значился отправитель – Министерство транспорта Тверской области. А в самом письме – ответ Михаилу Кругу на…. внимание(!) его вопрос о трамваях.

- Я сначала была шокирована. В преддверии дня рождения брата и такое письмо. Но это оказалось даже не шуткой. Это был реальный ответ на бланке ведомства с мелкой подписью исполнителя, - делится Ольга Медведева.

Письмо пришло по адресу, где раньше жил шансонье. Фото: Ольга Медведева

Письмо пришло по адресу, где раньше жил шансонье. Фото: Ольга Медведева

Версия. как такое могло получиться, у родственников барда следующая.

- Я в последнее время провожу концерты и мероприятия, посвященные памяти Миши с депутатом Эдуардом Шумским. Не так давно он два раза попадал на городских маршрутках в ДТП. Прям в одну за другой. В результате он не выдержал и написал письмо: с требованием разобраться с таким безобразием. Но ответ почему-то пришел не на его имя, а на имя Миши, да еще и ответ был совершенно о другом. Проще говоря, это была какая-то отписка без конкретики… Не знаю, кто сидит в Министерстве транспорта сегодня. Могу их только назвать не совсем умными людьми. Буду ли я что-то делать по этому поводу? Нет. Пожалею себя и свои силы. Мне они еще пригодятся.

Жители города под фото конверта выразились исключительно вежливыми эмоциями: «круто», «сильно…», «странно…» А потом все-таки предложили – подарить чиновникам билеты на концерт памяти Михаила Круга, чтоб впредь таких ошибок у них не возникало.

7 апреля Михаилу Кругу исполнилось бы 57 лет

7 апреля Михаилу Кругу исполнилось бы 57 лет

Ольга Медведева говорит, что разбираться по этому поводу не будет, побережет силы. Фото: из архива Ольги Медведевой

Ольга Медведева говорит, что разбираться по этому поводу не будет, побережет силы. Фото: из архива Ольги Медведевой

ИСТОЧНИК KP.RU

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