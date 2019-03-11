Надписи на заборах Твери оформят в едином стиле

Гигантские световые короба угрожающе нависают над головами прохожих. Хаотичные нагромождения вывесок сомнительной художественной ценности возмущают взгляды эстетов. Любимый торговыми сетями дизайн с фальшфасадами или сплошной заклейкой окон превращает горожанина в свифтовского лилипута, угрюмо бредущего сквозь ряды потрёпанных обувных коробок. Таково сегодня лицо Твери.

В ряде городов эта проблема постепенно решается введением так называемого дизайн-кода – правил размещения информационных конструкций. В Твери проект подобных правил, разработанный департаментом архитектуры и градостроительства администрации города, 6 марта был представлен градостроительному совету.

Как сообщают в городской администрации, главная задача документа – упорядочить размещение информационных конструкций на всей территории города, максимально устранив «визуальный шум». Разработчики хотят подчинить строго прописанным правилам размещение, а также внешний вид всех информационных вывесок и табличек.

Главенствующим принят принцип не нарушать архитектурный облик как отдельных зданий, так и всего города. Например, при размещении вывесок магазинов, кафе и разных контор рекомендуется убрать цветные подложки и крепить отдельные буквы и символы прямо к стене здания. Если же подложка необходима, её цвет не должен сильно отличаться от доминирующего цвета фасада здания.

Досконально унифицировать требования к вывескам всё же нельзя, но можно равняться на лучшие мировые примеры решения этой проблемы, считает архитектор Алексей Жоголев. Своим мнением он поделился в эфире радио «Комсомольская правда» (99,3 FM).

- Определённые правила игры нужны. Но я сторонник разнообразия. Не может всё строиться на неком усреднении, - заметил Алексей Евгеньевич. - Однако всё отличающееся от кода должно рассматриваться профессионалами, которые будут давать свои рекомендации. Общий код нужен, чтобы исключить множество согласований. Он пригодится для того, чтобы не доказывать очевидные вещи желающим разместить неподходящую вывеску. Все нюансы, конечно, учесть нельзя. Бывают выбивающиеся из правил интересные решения. Как, например, в Англии решается проблема кондиционеров на фасадах зданий? Они там не везде убраны. Но если они есть, то выкрашены в цвет фасада, скрыты защитными экранами и как минимум не бросаются в глаза.

Разработанные департаментом архитектуры правила предусматривают не только требования к внешнему виду вывесок, но и рекомендации по их размещению. Отмечается, что информационные конструкции не могут располагаться выше второго этажа и должны учитывать особенности архитектуры здания.

- Дизайн-код - документ очень нужный, - считает член градостроительного совета директор ботанического сада ТвГУ Юрий Наумцев. - Можно, конечно, делать из этой истории трагедию, как было, когда с бульваров убирали рынки. А можно относиться как к здравым и необходимым переменам. В противном случае мы никогда не вернём себе свой город в том виде, который он заслуживает. В городе много проблем. Но всё начинается с малого: сейчас мы решили начать с городских вывесок, а дальше, я очень надеюсь, будем говорить и про сами фасады, и про окна, и про многое другое. Никто не говорит, что вывеску заставят поменять назавтра. Будет некий переходный период, так как все понимают: смена вывески может быть накладной для некоторых предпринимателей.

Ещё одно нововведение, предусмотренное проектом правил, – разделение города на две зоны регламентации. В зону № 1 войдут центр города и улицы, имеющие важное градостроительное значение. Требования к размещению информационных конструкций здесь будут наиболее строгими. Например, в первой зоне планируется полностью запретить использование световых коробов («лайтбоксов») и размещение конструкций на крышах. В зону № 2 попадает вся остальная территорию города, и требования к вывескам здесь будут менее строгими.

На следующем этапе в проект дизайн-кода должны будут внести свои дополнения и предложения члены градостроительного совета, после чего проект обещают вынести на широкое общественное обсуждение.