Несколько сотен тысяч жителей Тверской области так и не получили квитанции за вывоз мусора

С 1 января 2019 года в России заработала мусорная реформа, подразумевающая создание в регионе единого мусорного оператора и более глубокую переработку отходов. В ряде регионов, в том числе и Тверской области, вместе с нововведениями неожиданно выросли горы отходов. Спустя два месяца с тарифом на вывоз, как и с вывозом мусора вроде бы разобрались, но вдруг возникла другая проблема: платежки за услугу не приходят.

В редакцию «КП»-Тверь» обратились за помощью жители областной столицы. Люди сообщали о том, что спустя два месяца так и не получили квитанции по оплате вывоза мусора. Конечно, горожане и рады бы не платить, однако такая неопределенность все равно вселяет беспокойство. Где это видано, чтобы услугу оказывали, а деньги за нее не брали?

Первым делом мы дозвонились на горячую линию Тверского спецавтохозяйства (ТСАХ), того самого регионального оператора по вывозу мусора, и поинтересовались, почему людям не приходят платежки.

- Проживающие в многоквартирных домах должны уточнять у своих УК и ТСЖ, заключены ли с ТСАХ договоры на вывоз мусора? Если нет, то надо оформить бумаги. В случае, если договор уже заключен, то, возможно, квитанция задерживается, потому что ТСАХ переехал и нагрузка очень большая. В любом случае людям будет начислена плата за вывоз мусора с января, - рассказала девушка-оператор.

Следующий звонок мы сделали председателю Тверской региональной ассоциации ТСЖ и ЖСК Ольге Кириченко.

- В конце 2018 года региональный оператор вел активную работу по поводу договоров. Если какие-то ТСЖ и УК не подписали договоры, они подставили своих жителей, - делится своим мнением Ольга Леонидовна.

- В природе не существует закона, который запрещал бы задним числом начислить платеж. Более того, во всех документах, касающихся жилищно-коммунального хозяйства, написано, что, если услуга оказана, за неё надо платить, - рассказывает председатель Областной общественной организации «Качество жизни» Елена Юлегина.

Не платить за услугу можно только в том случае, если она не оказана, при этом данный факт подтвержден документально. Что касается мнения оператора ТСАХ по поводу того, что граждане сами должны обращаться к своим управляющим компаниям, то в законе подобного пункта нет.

- Изначально была идея, что платежки всем выставит региональный оператор, и он будет собирать деньги. Но потом всё пошло немного не так. Нет четкой определенности, кому должны выставить квитанцию управляющие организации, а кому региональный оператор. Позже выяснилось, что просто так счет выставить нельзя, и люди сами должны принять решение о прямых договорах. Во многих управляющих компаниях одни дома приняли подобное решение, а другие - нет, - продолжает Елена Юлегина.

Если собственники квартир многоквартирного дома участвовали в собрании и приняли решение о прямом договоре на вывоз мусора с региональным оператором, то именно он должен выставить счет. Если такое решение принято не было, то счет должна выставить управляющая организация.

- Скорее всего, все случаи, когда квитанции нет, связаны с региональным оператором. Я думаю, они просто утонули в бешеном количестве собственников. На последнем круглом столе Чуровой (директор ТСАХ. - Ред.) сказал, что они выставили 641 тыс. квитанций, а в области у нас живет 1,5 млн человек, - продолжает Елена Юлегина.

Что касается частных домов, то здесь еще надо сосчитать и их жителей. Ведь цена за вывоз мусора формируется в зависимости от количества проживающих.

- На последнем круглом столе в Законодательном собрании прозвучало предложение воспользоваться базой «Тверьатомэнергосбыта», однако там лишь данные о количестве частных домов. О количестве потребителей данных нет. Вся база по прописке - в миграционной службе. Отдадут они эту базу? Я сомневаюсь. Где региональный оператор будет собирать данные, никто не знает, - завершает разговор Елена Евгеньевна.

ВАЖНО!

Если вы до сих пор не получили платежку за вывоз мусора, обращаетесь в свою управляющую компанию с требованием заключить договор, ведь заплатить за услугу все равно придется.

Если результатов нет, звоните по горячей линии ТСАХ: 8 (800) 250-99-48 или ЕРКЦ: 8 (4822) 41-66-70; 8-800-234-30-69.

Также можно искать защиты в Государственной жилищной инспекции Тверской области по телефону: 8 (4822) 65-50-11.