Жители Тверской области продолжают разбираться в мусорной реформе

С 1 января 2019 года в России заработала «мусорная реформа», которая стартовала в регионах страны с разной степенью успеха. Например, первые дни при новом порядке стали для жителей Тверской области сюрпризом с неприятным запахом. Дворы в буквальном смысле оказались заваленными мусором, с которым окончательно удалось разобраться примерно через две недели.

С мусором-то разобрались, а вот с реформой многим гражданам так и не удалось. Спустя два месяца люди всё ещё продолжают вникать в её суть.

Вот и Объединённый народный фронт (ОНФ) тоже вникает в суть вопроса. За февраль на «горячую линию» Тверского отделения ОНФ поступило более 40 звонков, касающихся вывоза мусора. В частности, люди жаловались, что мусоровозы почему-то начали приезжать реже. Особенно остро эту проблему ощутили на себе проживающие в частном секторе. Доходило до того, что спецмашин приходилось ждать по две недели, а мусор при этом хранить во дворе или просто вывозить собственными силами. Наибольшее количество звонков поступало из Твери.

Жаловались тверичане не только на отсутствие мусоровозов, но и на график их работы. Например, в посёлке Лоцманенко спецмашина приезжала в частный сектор два раза в неделю, но свой вояж она совершала либо в субботу в 7 утра, либо во вторник в 15.30. График и вправду странный.

Не перестают поступать и вопросы, касающиеся стоимости вывоза мусора. Несмотря на достаточно плотный информационный поток, многие наши земляки до сих пор не знают о нововведениях.

Жаловались люди и на странные счета на плату за вывоз мусора. Так, жители одного из домов Ржева сообщили, что, несмотря на то что в новом году им приходится платить за вывоз мусора, сумма за содержание дома почему-то не уменьшилась. Ещё более странная ситуация сложилась в Бежецке. Местная жительница рассказала, что она живёт вдвоем с мужем, но почему-то получает квитанцию на оплату за пятерых человек. Более того, мусор из двора который год просто не вывозится, так как никто даже не удосужился установить там контейнеры. Расправляться с отходами жизнедеятельности приходится своими силами.

Самые странные случаи произошли в посёлках Новый и Красная Заря, что в Вышневолоцком районе. Людям стали приходить квитанции за услугу, которая по сути не осуществляется. Местные жители рассказывают, что на протяжении многих лет мусор либо сжигают, либо скидывают в овраг. Мусоровозы люди просто в глаза не видели. По этим двум случаям сотрудники ОНФ обратились в прокуратуру.

В случае если у вас возникли вопросы, касающиеся вывоза мусора, звоните по телефону «горячей линии» ОНФ (8-800-555-97-76). Граждане также могут сообщать о нелегальных свалках на интерактивный ресурс «Карта мусорных площадок» (kartasvalok.ru).