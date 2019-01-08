2019-01-08T13:12:23+03:00
Общество

В год Свиньи Тверь вошла с мусорным зловонием

В реформировании системы утилизации отходов что-то пошло не так
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
В один бак никак не влезет мусор жителей соседних домовВ один бак никак не влезет мусор жителей соседних домовФото: Олег ЗИНЧЕНКО
Изменить размер текста:

Неладное многие тверичане почувствовали (во всех смыслах) ещё 29 декабря, когда не обнаружили привычных мусорных контейнеров на привычных местах. К 1 января мусорные площадки, на радость грызунам, птицам и прочей живности, превратились в залежи пакетов с отходами. С 1 января единственным региональным оператором в сфере обращения с отходами в Верхневолжье стало «Тверьспецавтохозяйство» (ТСАХ). Отныне предприятие в ответе за полный цикл переработки и утилизации бытовых отходов. Ну, в теории так должно быть. А на практике...

Вместе с новогодними ёлочками и салатами в социальных сетях начали одна за другой появляться фотографии, свидетельствующие о мусорном коллапсе, который неожиданного накрыл город, чем достойно ознаменовал приход года Свиньи.

Неприятный сюрприз поджидал горожан в новом году Фото: vk.com (Тверь ВКонтакте, Петр Преизендорф)

Неприятный сюрприз поджидал горожан в новом году Фото: vk.com (Тверь ВКонтакте, Петр Преизендорф)

В некоторых дворах горы коммунальных отходов достигали в высоту нескольких метров, и горожане начали искать справедливость.

Добавьте к этому, что с 1 января в Верхневолжье заработал новый тариф на вывоз мусора. С нового года жители многоквартирных домов Твери ежемесячно будут платить 116 рублей 81 копейку с человека. Что касается граждан, проживающих в частных домах, то для них тариф вырос до 177 рублей 22 копеек.

Коснулись неприятные изменения и людей, проживающих за пределами областной столицы. Так, жильцы многоквартирных домов ежемесячно будут выплачивать 95 рублей 27 копеек, а индивидуальных - 97 рублей 46 копеек. Не забыли и про владельцев приусадебных участков. Дачникам Твери тариф повысили до 38 рублей 65 копеек в месяц, а области - до 85 рублей 91 копейки.

Причём эти цифры умножаются на каждого проживающего на жилплощади человека.

Итак, вместе с ростом тарифов и гор мусора исчезли современные алюминиевые контейнеры. Им на смену привезли железные проржавевшие ящики из 20 века, которые, судя по их внешнему виду, последние лет десять сами валялись где-то на полигоне. Кроме того, количество контейнеров заметно снизилось, где-то и вовсе до одной штуки. Добавим к этому новогодние каникулы, когда по объективным причинам объемы отходов человеческой деятельности вырастают в разы.

Специально для возмущенных была организована горячая линия, на которую можно позвонить и пожаловаться на захламленные мусором дворы. Дозвонился по бесплатному номеру 8-800-250-99-48 и корреспондент «КП»-Тверь», которому рассказали о причинах возникшего коллапса и порекомендовали самостоятельно, то есть за свой счёт, купить новые мусорные контейнеры.

После шума, поднятого в социальных сетях, коммунальщики заметно оживились и мусор из дворов все-таки начали вывозить, но мощностей единого оператора, работающего на старой технике, не хватает. В воздухе наряду с запахами отходов витает ощущение, что ответственные лица ошиблись в своих расчетах, в частности в логистике. Ну никак один контейнер не может обслужить жителей трех или четырех многоквартирных домов. Математически не сходится. Непонятно только, почему за просчеты коммунальщиков должны платить люди, да еще и по новому тарифу.

В общем, с годом Свиньи вас!

В ряде дворов от мусора просто некуда было деваться Фото: vk.com (Тверь ВКонтакте, Кристина Русакова)

В ряде дворов от мусора просто некуда было деваться Фото: vk.com (Тверь ВКонтакте, Кристина Русакова)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Роспотребнадзор проверяет качество мяса в Тверской области
В Твери вновь пройдет "Хоккей на Волге"
Автомобилист сбил на тротуаре несовершеннолетнюю девочку в Тверской области
Подозреваемый в распространении наркотиков задержан в Тверской области
Праздник "Святочная вечерка" объединит в Твери Новый год, Рождество и народные Святки
Двух человек эвакуировали, а один погиб на пожаре в Твери
Тверская академическая филармония приглашает на концерт будущих родителей
В Рождественский вечер в Тверской области сгорели баня и бытовка
На мастер-класс по изготовлению символа года приглашают в Твери
Пропавший в Твери несовершеннолетний подросток вернулся домой
Голосование за тверского участника конкурса "Новая звезда" Руслана Масюкова продлится до 12 января
Заключенный и таксист оказались телефонными мошенниками, обманывавшими жителей Твери
Автор-исполнитель Татьяна Винокурова приглашает встретить Старый Новый год в Твери музыкой
Открытие Рождественского фестиваля «С верой в III тысячелетие» пройдет в Воскресенском кафедральном соборе Твери
По поводу пропажи 14-летнего подростка в Твери проводится доследственная проверка
В ночь на Рождество в Тверской области сгорели баня и жилой дом
Зрелищный фестиваль восточного танца "Магия Востока" пройдет на сцене тверского ТЮЗа
В Твери мама разыскивает своего 14-летнего сына, который ушел из дома перед новым годом
Записи с видеокамер помогли женщине в Тверской области вернуть телефон, оставленный на прилавке
Фильмы-сказки, вошедшие в золотой фонд, приглашают посмотреть в библиотеке Горького Твери
В Тверской области ограничили сферы деятельности для иностранцев
В Тверской области потушено два пожара
Митрополит Савва на Рождество пожелал жителям Тверской области помнить о добром слове нуждающимся и любви к ближнему
В Твери в парке Текстильщиков открылся каток
В Тверской области раскрыта кража на даче
Мужчину из ближнего зарубежья задержали в Твери за рапространение наркотиков