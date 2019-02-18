Картина с птицей для души: Тверские художники поддерживают столичный приют для пернатых

Приют для птиц. Слышали про такой? Если нет, то неудивительно, потому что на сегодня их всего два в стране - в Москве "Воронье гнездо" и в Ногинске "Дно Болота". Кому и для чего они нужны? Ответ прост - помогать раненым, травмированным, нередко от руки человека, птицам и решать их вопрос с дальнейшим определением, например, в лесах или заповедниках, если речь идет о птицах редких или занесенных в Красную книгу.

В середине февраля этого года столичный приют "Воронье гнездо" разместился на краудфандинговой площадке, где объявил о сборе средств. Приюту нужно 250 тысяч, чтобы построить и оборудовать стационар для пернатых, которых с каждым месяцем становится все больше.

Не прошло и недели, как проект поддержали в Твери. Творческие неравнодушные люди даже к помощи подошли креативно. Так, известная тверская художница и певица, член Союза художников Шура Журавлёва стала дешево продавать свои картины, а все собранные деньги переводить организации.

А чуть позже идея помощи "Вороньему гнезду" родилась и у Анастасии Каменской. Художник и друг птиц (у Насти дома сейчас живет четверо пернатых - Ред.) рисует и дарит веселые картинки всем, кто принял участие в сборе средств на строительство дома для нуждающихся птиц.

Птичьи картинки пришлись по душе неравнодушных людям. Фото: из архива Анастасии Каменской

Сама Настя написала об этом так.

- Дорогие люди! У меня к вам деловое предложение. Мне хочется, чтобы никто не остался в стороне от этого дела - оно ведь хорошее и нужное. Поэтому предлагаю вам сделку. Вы осуществляете посильный взнос на Планете, отправляете мне скриншот, подтверждающий ваше пожертвование, а я взамен рисую для вас картинку с птицей, уникальную, единственную в своем роде, только для вас сделанную - и отправляю её вам по электронной почте. Эту картинку вы сможете поместить на заставку смартфона, распечатать в виде постера, напринтовать на футболке или просто опубликовать у себя в хронике, рассказав о том, какой вы молодчага и птичий друг. Кто согласен - пишите мне в личные сообщения. Птицам очень нужен стационар!

Анастасия Каменская не понаслышке знает о том, что и птицам порой необходима помощь. Сама она уже несколько лет спасает именно таких: травмированных кошками, людьми, стихией. Признается, что это очень непросто, но по-другому она уже не может.

Что касается помощи столичному приюту, то на сегодня это самый близкий к Твери стационар, куда направляют птиц, в том числе и из нашей области.

Например, летом в приют из Торжка Тверской области поступил самец Скопы - очень редкой хищной птицы, занесенной в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу Российской Федерации. У птицы была травма от пневматического оружия, и она не могла летать. В "Вороньем гнезде" ее вылечили, и сейчас красавец-мужчина живет в одном из заповедников. И таких случаев масса.

- Идея с птичьей картинкой пришлась многим по душе. Только за сутки после размещения моего поста в соцсетях, ко мне обратились пять человек, что довольно неплохо, - уточняет Анастасия и добавляет, - Так что, друзья, присоединяйтесь к нашему сообществу любителей пернатых!

Вот такого раненого самца Скопы выходили в "Вороньем гнезде". Фото: из архива Анастасии Каменской

Друзья, присоединяйтесь к нашему сообществу любителей пернатых! Фото: из архива Анастасии Каменской

Птичьи картинки с большим смыслом. Фото: из архива Анастасии Каменской