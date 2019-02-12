2019-02-12T15:58:59+03:00
Общество

Вслед за самолётом в парке Победы Твери могут появится вертолёт и системы ПВО

Там уже собирается арсенал военной техники и вооружений
Альберт БОЙКОВ
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Бомбардировщик МиГ-25 РБ выставлен в парке ПобедыБомбардировщик МиГ-25 РБ выставлен в парке ПобедыФото: Альберт БОЙКОВ
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Тверской парк Победы продолжают заполнять образцами легендарной военной техники. Сначала там появились 122-мм гаубицы М-30, затем танк Т-80, и вот новое пополнение: самолёт оперативной разведки - бомбардировщик МиГ-25 РБ.

«КП»-Тверь» дозвонилась до главы Центрального района Максима Чубукова и расспросила его о новом экспонате.

- Самолет был списан с баланса Министерства обороны и находился на территории 514-го авиаремонтного завода во Ржеве. Крылатую машину должны были утилизировать, но мы её спасли и забрали себе, - рассказывает Максим Чубуков.

Кстати, на выставленный экземпляр нанесены инициалы легендарного летчика, трижды Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина. Глава Центрального района рассказал, что люди, занимавшиеся восстановлением самолета, решили таким образом увековечить память аса, который после войны шесть лет служил во Ржеве, где командовал воздушной дивизией.

Самолёт - это не последнее приобретение парка Победы. В обозримом будущем должны появиться ещё танки и вертолеты. Рассматриваются варианты установки и военной техники, имеющей отношение к противовоздушной обороне. Кроме того, городские власти планируют впоследствии разбить парк на зоны, в каждой из которой будет стоять вооружение определенного рода войск

СПРАВКА «КП»

МиГ-25РБ – советский сверхзвуковой двухдвигательный одноместный всевысотный самолет оперативной разведки - бомбардировщик, предназначен для ведения воздушной фото- и радиотехнической разведки и нанесения ударов по площадным наземным целям. Опытный экземпляр разведчика-бомбардировщика был создан в феврале 1970 года.

Плод инженерной мысли интересен и детям, и взрослым Фото: Альберт БОЙКОВ

Плод инженерной мысли интересен и детям, и взрослымФото: Альберт БОЙКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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