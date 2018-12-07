2018-12-07T15:05:54+03:00
Общество

В парке Победы Твери устанавливают танк Т-80

Скоро там появятся вертолеты и самолеты
Альберт БОЙКОВ
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В будущем большая часть парка будет заполнена военной техникойВ будущем большая часть парка будет заполнена военной техникойФото: Альберт БОЙКОВ
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В парке Победы Твери устанавливают танк Т-80. Чтобы снять с тягача 42-тонную машину, пришлось воспользоваться сразу двумя мощными кранами. Что касается родины бронированной самоходной машины, то она прибыла в столицу Верхневолжья из Костромской области, где перед отправкой была демилитаризована - приведена в состояние, когда танк нельзя использовать в военных целях.

Напомним, ранее в парке Победы были установлены две 122-миллиметровые гаубицы М-30, теперь танк. Как выяснилось, это только начало.

- Мы хотим установить в парке Победы самолеты, вертолеты, боевые машины десанта и пехоты, а также бронетранспортеры. Рассчитываем покрыть две трети территории техникой, - рассказал глава Центрального района Твери Максим Чубуков.

О том, какие модели боевых машин появятся в парке Победы, станет понятно после очередной демилитаризации, проведенной Министерством обороны.

ИЗ ДОСЬЕ КП

Т-80 - боевая машина, основной танк, производившийся в СССР и Российской Федерации. Машина является первым в мире основным танком со встроенной противоснарядной динамической защитой. С 1976-го по 1998 год было произведено более 10 000 машин различной модификации. В России танк применялся во время расстрела Белого дома, а также в первую и вторую чеченские войны. В настоящее время боевая машина стоит на вооружении в девяти странах.

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