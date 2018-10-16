В парке Победы Твери появились легендарные гаубицы

СЕГОДНЯ 14:43 2018-10-16T14:54:53+03:00

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В парке Победы появились две настоящие 122-миллиметровые гаубицы М-30. Легендарные орудия были демилитаризованы на одном из заводов Екатеринбурга, а затем перевезены в Тверь. Сейчас в парке можно наблюдать, как гаубицы приводят в порядок, чтобы затем установить их у центрального входа в Парк. И это только начало.

В администрации Твери рассказали о том, что подобная практика будет продолжена.

- В планах установить в парке и другую военную технику, уже есть договорённости, сейчас ищем финансирование, - пояснил глава Центрального района Твери Максим Чубуков.

Дело в том, что мероприятия подобного рода обязательно должны согласовываться с Министерством обороны РФ, а дело это отнюдь не быстрое.

Кстати, всё это часть масштабных подготовительных мероприятий к 75-й годовщине Великой Победы, которую мы будем отмечать в 2020 году.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

122-миллиметровая гаубица М-30 серийно выпускалась с 1939-го по 1955 год. Мощное орудие применялось практически во всех боевых конфликтах XX века, однако особняком стоит опыт её применения в Великой Отечественной войне. Гаубица активно использовалась для стрельбы с закрытых позиций по окопанной и открыто расположенной живой силе противника. Активно применяли боевую машину и для разрушения вражеских траншей, блиндажей и дзотов. Представлял для врага опасность и заградительный огонь батарей М-30 осколочно-фугасными снарядами. О надежности орудия говорит тот факт, что оно до сих пор находится на вооружении ряда стран.