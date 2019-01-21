Пять наивных вопросов о льготах по плате за вывоз мусора в Тверской области

Реализация «мусорной реформы» стартовала в Тверской области с нового года. А 15 января в региональном правительстве окончательно определились с ценой вопроса: тариф будет единым для всех жителей Верхневолжья и составит 96 рублей 50 копеек с человека в месяц. То есть, сколько мы будем платить за вывоз мусора, теперь зависит не от квадратных метров, а от количества человек, прописанных в квартире или доме.

Такая система оплаты перевела услугу по вывозу мусора из разряда жилищных в разряд коммунальных. Означает ли это, что на неё должны распространяться и соответствующие льготы? Об этом мы побеседовали с заместителем директора Тверского центра социальной поддержки населения Наталией Ущаповской и получили ответы на пять традиционных наивных вопросов.

1. Кому положена льгота по оплате вывоза мусора?

- Вывоз мусора с 1 января 2019 года перешёл в разряд коммунальных услуг, а значит, льгота полагается всем, кому предоставляются льготные коммунальные услуги - всем федеральным льготникам.

2. Сколько составит льгота?

- Как и по остальным коммунальным услугам - 50%.

3. Региональным льготникам скидка на оплату вывоза мусора не положена?

- У региональных льготников нет как таковых льгот по коммунальным услугам. Они получают монетизированнные выплаты.

4. Льготу начислят автоматически или она будет иметь заявительный характер?

- Каждый, кто поставлен на учёт как льготник, получит и эту льготу автоматически. Подойти и заявить о себе необходимо будет лишь тем, кто поменял за последний месяц место жительства. Сделать это можно либо в центрах социальной поддержки населения, либо в одном из многофункциональных центров (МФЦ).

5. Куда обращаться при подозрении, что льготы не начислены или рассчитаны неправильно?

- Если гражданин хочет узнать или проверить подробную информацию о своих льготах, он может обратиться к нам или же задать вопрос в ЕРКЦ.

Полезные адреса и телефоны:

Центр социальной поддержки населения города Твери:

улица Склизкова, дом 48, телефон (4822) 78-20-33.

Единый расчётный кассовый центр (ЕРКЦ) Тверской области:

Тверь, улица Ерофеева, дом 5, телефоны: (4822) 416-670; 8-800-23-43-069.

Филиалы МФЦ в Твери:

улица Трёхсвятская, дом 6, телефон (4822) 33-98-63;

Тверской проспект, дом 2, телефон (930) 161-18-98;

Петербургское шоссе, дом 28, телефон (4822) 36-07-20;

Комсомольский проспект, дом 4, телефон (4822) 78-17-38.