Для вывоза мусора Тверская область закупает новые КамАЗы

В правительстве Тверской области состоялась пресс-конференция, посвященная «мусорной реформе». Напомним, что 1 января большинство регионов России перешли на новую схему обращения с твердыми бытовыми отходами. В Тверской области старт реформы ознаменовался заваленными мусором контейнерными площадками, непонятными тарифами и отсутствием хоть каких-то внятных объяснений со стороны регионального оператора - Тверского спецавтохозяйства (ТСАХ).

15 января губернатор Игорь Руденя объявил об отмене старых тарифов на вывоз мусора и введении нового единого номиналом 96 рублей 50 копеек с человека.

И вот 16 января журналистов пригласили заместитель председателя правительства Тверской области Татьяна Жарлицына и заместитель председателя правительства, министр природных ресурсов и экологии Тверской области Андрей Наумов.

- Во дворах скапливается мусор, читатели жалуются. Существует какой-то регламент по вывозу мусора? Как часто мусор вывозится из дворов? - спросил корреспондент «КП»-Тверь.

- Мы сохранили прежний график вывоза, локальные сбои связаны с тем, что часть ранее работавших игроков ушла с рынка. Естественно, перебои существовали, но локальные. Мы считаем, что эта проблема во многом связана с новогодними праздниками. Сейчас график вывоза мусора мониторится, сбоев нет. К нам уже поступило 90% контейнеров, которые необходимы. Сейчас идёт их установка. Кроме того, буквально завтра мы встретимся с представителями «КамАЗа», где подпишем соглашение о покупке новых грузовиков в лизинг, - рассказал заместитель председателя правительства, министр природных ресурсов и экологии Тверской области Андрей Наумов.

- Как обстоят дела с раздельным сбором мусора? - задали мы второй вопрос.

- На всех совещаниях мы поднимали вопрос сохранения раздельного мусоросбора. Он в принципе сохранен. Вопрос в тех игроках, у которых были подобные контейнеры, но они покинули рынок. Например, у меня во дворе в Мамулино они остались. Мы почти всем существовавшим игрокам предложили сохранить раздельный сбор мусора, и ряд из них оставили свои контейнеры. Для нас важен этот вопрос. Мы продолжим его прорабатывать, - заключил Андрей Наумов.