2019-01-15T13:34:36+03:00
Общество

В Тверской области снижен тариф на вывоз мусора

Теперь собственники многоквартирных и индивидуальных жилых домов в столице региона и районах области будут платить по одной цене
Виктория ТУШКОВА
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Об бъединении тарифов объявил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Фото: ПТООб бъединении тарифов объявил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Фото: ПТО
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Об установлении единого тарифа сообщил губернатор Игорь Руденя 15 января.

- Мы приняли решение установить единый экономически обоснованный тариф для всех категорий на вывоз отходов на весь 2019 год. Оплата установлена на уровне 96 рублей 50 копеек с человека в месяц, – проинформировал собравшихся Игорь Руденя на заседании областного правительства.

Ранее планировалось, что «мусорный тариф» будет дифференцирован. Для жителей Твери он должен был составить 116 рублей 81 копейку с человека в многоквартирных домах и 177 рублей 20 копеек с человека в частных. В районах региона платить должны были 95,27 и 97,46 соответственно.

Таким образом практически для всех тариф снижен, причём довольно существенно, если речь идёт о жителях Твери. Подрос он только для владельцев многоквартирных домов в районах Верхневолжья, но несущественно: на 1 рубль 23 копейки.

Кроме того, глава региона отметил, что прокуратуре совместно с Министерством энергетики и ЖКХ, Государственной жилищной инспекцией и общественностью необходимо подключиться к работе по контролю платёжных квитанций, чтобы плата за вывоз мусора не дублировалась в квитанциях управляющих компаний.

Напомним, реализация «мусорной реформы» стартовала в Тверской области 1 января 2019 года. Единым региональным оператором определена государственная компания «Тверьспецавтохозяйство».

Все вопросы, связанные с функционированием новой системы обращения с мусором, качеством его вывоза и оплатой за вывоз бытовых отходов можно задавать по телефону горячей линии: 8-800-250-99-48.

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