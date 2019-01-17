В Твери дорожает проезд в маршрутках

О какой точно сумме идёт речь, пока сказать сложно - согласно антимонопольному законодательству, маршрутчикам нельзя договариваться о таких вещах, поэтому каждый может поднять цену, на сколько хочет. Но, как показывает практика, довольно быстро тарифы в данной сфере унифицируются. Напомним, в последний раз цены за поезд в маршрутках поднимались в конце 2017 года - с 22 до 25 рублей. Следующее повышение, до 27 рублей, планировалось на октябрь 2018-го. Перевозчики жаловались на подорожание топлива, запчастей и прочие расходы, которые делают их бизнес нерентабельным. Однако тогда этому воспротивилась антимонопольная служба, заподозрив маршрутчиков в сговоре, и повышения не случилось.

- С двадцатых чисел января на части действующего подвижного состава, который обслуживает город, действительно начнётся повышение цены за проезд, - сообщил в телефонном разговоре с «КП»-Тверь» уполномоченный по правам перевозчиков в Тверской области Владимир Исаев. - Какая это будет цена, пока сказать не могу: 27, 28, может быть, 29 рублей. После того как выйдут на линию автобусы, которые были приобретены в рамках проведённых конкурсов (низкопольные автобусы МАЗ-206 - Ред.), скорее всего, будет ещё одно подорожание. Но, думаю, выше 30 рублей цена не поднимется.

Кстати, в новых автобусах 208-го и 52-го маршрутов будет возможность безналичной оплаты проезда. Планировалось, что платить за проезд по безналу будет выгоднее. Это обещала городская администрация: 25 рублей при оплате наличными, 24 рубля - банковской картой, 23 рубля - картой «Иволга».

- Да, оплата по безналичному расчёту будет дешевле, - подтвердил информацию транспортный омбудсмен. - Но, конечно, не существенно.

Конкретные маршруты, которые поднимут стоимость проезда первыми, Владимир Исаев назвать затруднился, но отметил, что их будет семь-восемь. На некоторых, например, седьмом и двести пятом, уже появились соответствующие объявления.