На фоне загибающихся муниципальных перевозчиков маршрутчики Твери накручивают цены

СЕГОДНЯ 16:40 2018-09-24T16:45:11+03:00

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В Твери подорожают маршрутки, точнее, проезд в них. В салонах уже развешены объявления, которые граждане сканируют ненавидящими взглядами.

Цена одной поездки будет составлять 27 рублей. Когда точно поднимется тариф, не сообщается, но указано, что это произойдёт в октябре.

В прошлый раз цены повышали в октябре 2017 года, тогда стоимость увеличилась на три рубля.

Весть о подорожании проезда пришлась как раз на период, когда муниципальный общественный транспорт, главный конкурент маршруток, стал активно сдавать позиции. Началось с того, что с 1 сентября серьёзно порезали автобусные маршруты. Причиной «оптимизации», по информации «КП», стал недостаток исправных автобусов.

Затем настала очередь трамваев. После обследования трамвайных путей в июне вагоновожатым рекомендовали придерживаться скорости 10 километров в час. Если разогнаться быстрее, есть риск покинуть искривлённые неустойчивые рельсы.

Не миновали неприятности и троллейбусы. Так, на минувших выходных было полностью перекрыто движение троллейбусов в Заволжье по причине ремонта теплотрассы в Волжском проезде. Пустить их должны были только в понедельник в 17.00. Движение, к счастью, восстановили раньше. Впрочем, надолго ли? Из-за регулярных прорывов трубопроводов в Твери каждую неделю появляются новые разрытия.

И вот здесь на сцену выходят маршрутки - регулярные, быстрые и опасные коробочки, для которых зачастую не писаны правила.

Перевозчики объясняют повышение стоимости проезда сразу несколькими причинами, основная из которых - рост цен на топливо.

Так скоро и до сотни дойдётФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Цены непрерывно растут, дорожают запчасти, кроме того, постоянно повышаются требования к транспорту, - пояснил «Комсомолке» один из перевозчиков, Владимир Исаев. - Особенно высоки издержки у тех предпринимателей, которые работают официально, получив на городских конкурсах дорожные карты. Согласно контрактным требованиям, автобусы на таких маршрутах должны быть новыми, оборудованными по последнему слову техники - кондиционерами, электронными табло, видеорегистраторами, информаторами.

По мнению перевозчиков, даже 27 рублей за поездку не покроют в полной мере все издержки. Сейчас был бы более уместен тариф в 30 рублей.

Стоит добавить, что отныне работа на коммерческих маршрутах осуществляется по нерегулируемому тарифу, так что установление тарифа теперь не зависит от Региональной энергетической комиссии.

Дорожает и муниципальный общественный транспорт, но не такими темпами. С 13 июля стоимость одной поездки в муниципальных трамваях, автобусах и троллейбусах повысилась на один рубль и составляет 21 руб. за поездку.