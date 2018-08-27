Цена одной поездки на маршрутке по Твери может перевалить за 30 рублей

СЕГОДНЯ 13:07 2018-08-27T13:06:33+03:00

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Две недели назад «КП»-Тверь» писала о труднообъяснимой ситуации, которая сложилась на местных автомобильных заправочных станциях. Обладатели транспортных средств на газовом питании метались по городу в поисках пропана, однако ни на одной из заправок его попросту не было. В поисках голубого топлива корреспондент «КП»-Тверь» обзвонил практически все федеральные АЗС, находящиеся в областной столице, однако газ так и не был найден. Самое интересное, что и сотрудники корпораций не смогли найти логическое объяснение этому феномену. Все диалоги заканчивались примерно одинаково: «Когда появится газ, мы не знаем. Ждём информацию от поставщиков». В итоге пропан все-таки появился, однако итоговая цена оказалась заметно выше.

Сейчас редакция вновь решила повторить попытку поиска газа на заправках. Сразу заметим, что и на этот раз итоговый результат по сути дела оказался провальным. Пропан удалось найти только на одной АЗС, которая при этом находится за пределами Твери. Получается, что, если вы живете в областной столице и заправляетесь «голубым топливом», значит, оказываетесь практически брошенным на произвол судьбы. «КП»-Тверь» связалась с одним из тверских предпринимателей, который занимается бизнесом в сфере пассажироперевозок.

- Газ, конечно, подорожал, но вы не туда смотрите. Многие маршрутки ездят на дизельном топливе, которое за год выросло в цене на 12 рублей. Все владельцы маршруток уже пищат, потому что прибыли никакой нет. Если год назад в день на заправку автомобиля я тратил полторы тысячи рублей, то сейчас уже 2 300 или больше. Я думаю, в ближайшее время цена проезда может вырасти на треть, - резюмировал предприниматель.

Как скоро на рынке перевозок Твери произойдет рост цен, неизвестно, однако можно сказать наверняка, что он практически неизбежен и проезд с нынешних 25 рублей подорожает до 30.