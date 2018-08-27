2018-08-27T13:06:33+03:00
Общество

Цена одной поездки на маршрутке по Твери может перевалить за 30 рублей

Предприниматели жалуются на высокие цены на дизельное топливо
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Цена проезда в маршрутках может подорожать в ближайшее времяЦена проезда в маршрутках может подорожать в ближайшее времяФото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Две недели назад «КП»-Тверь» писала о труднообъяснимой ситуации, которая сложилась на местных автомобильных заправочных станциях. Обладатели транспортных средств на газовом питании метались по городу в поисках пропана, однако ни на одной из заправок его попросту не было. В поисках голубого топлива корреспондент «КП»-Тверь» обзвонил практически все федеральные АЗС, находящиеся в областной столице, однако газ так и не был найден. Самое интересное, что и сотрудники корпораций не смогли найти логическое объяснение этому феномену. Все диалоги заканчивались примерно одинаково: «Когда появится газ, мы не знаем. Ждём информацию от поставщиков». В итоге пропан все-таки появился, однако итоговая цена оказалась заметно выше.

Сейчас редакция вновь решила повторить попытку поиска газа на заправках. Сразу заметим, что и на этот раз итоговый результат по сути дела оказался провальным. Пропан удалось найти только на одной АЗС, которая при этом находится за пределами Твери. Получается, что, если вы живете в областной столице и заправляетесь «голубым топливом», значит, оказываетесь практически брошенным на произвол судьбы. «КП»-Тверь» связалась с одним из тверских предпринимателей, который занимается бизнесом в сфере пассажироперевозок.

- Газ, конечно, подорожал, но вы не туда смотрите. Многие маршрутки ездят на дизельном топливе, которое за год выросло в цене на 12 рублей. Все владельцы маршруток уже пищат, потому что прибыли никакой нет. Если год назад в день на заправку автомобиля я тратил полторы тысячи рублей, то сейчас уже 2 300 или больше. Я думаю, в ближайшее время цена проезда может вырасти на треть, - резюмировал предприниматель.

Как скоро на рынке перевозок Твери произойдет рост цен, неизвестно, однако можно сказать наверняка, что он практически неизбежен и проезд с нынешних 25 рублей подорожает до 30.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Отец Дмитрий Смирнов: Залюбили наших мужчин. Вот они и боятся жениться
Россия снова оказалась на краю демографического обрыва. В детородный возраст вступает поколение кризисных 1990 годов — самое малочисленное в современной истории. Как спасти Россию от вымирания?
Новости 24
Двух молодых мужчин разыскивают в Твери
Два 10-летних ребенка отравились лекарствами в заброшенном госпитале в Тверской области
Арестовали предпринимателя, который занимался незаконной вырубкой леса в Тверской области
Три молодые семьи из Тверской области получили сертификаты на приобретение жилья
Пьяный водитель сбил пенсионерку во дворе дома в Твери
Женщина украла дорогой телефон у посетителя кафе в Тверской области
Тверь прощается с выдающимся музыкантом Сергеем Локтевым
Холодной воды не будет до вечера в центре Твери
Новый дом культуры построили в посёлке Красномайский Тверской области
Несовершеннолетняя девочка получила травмы в результате ДТП на трассе М-9 в Тверской области
Неизвестный водитель спровоцировал ДТП в Твери
Иномарка и маршрутка лоб в лоб столкнулись в Тверской области
Молодая девушка получила травмы в ДТП в Тверской области
10 придомовых территорий отремонтировали в Твери
Мошенники обманом заставили жительницу Твери перевести им четыре тысячи рублей
Во всех районах Твери пройдут дневные отключения электроэнергии
Спортсмен из Тверской области завоевал "золото" на чемпионате мира по гребле
Сбежавшие из школы-интерната подростки найдены в Тверской области
Зарубежные дипломаты собрались в Тверской области на спортивные состязания
Троих жителей Тверской области подозревают  в угоне лодки
Прах бойца, погибшего в Тверской области, захоронен в Сибири рядом с могилами предков