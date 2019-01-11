Источник: Новая цена на вывоз мусора в Тверской области может быть завышена на 30%

29 декабря из ряда дворов Твери исчезли привычные контейнеры. Удивившись неожиданной пропаже, горожане начали складировать отходы в привычных местах, ведь не самим же их вывозить, тем более праздник на носу.

1 января неприятная во всех смыслах ситуация начала выходить из-под контроля: горы мусора превысили все разумные пределы. Тверичане не понимали, что произошло. Абсурдность ситуации дополнил тот факт, что с приходом года Свиньи в силу вступили новые тарифы за вывоз мусора, которые оказались на порядок выше предыдущих. Жители многоквартирных домов теперь ежемесячно будут платить 116 рублей 81 копейку с человека. Что касается граждан, проживающих в частных домах, то для них тариф вырос до 177 рублей 22 копеек.

Власти в экстренном порядке начали установку допотопных контейнеров на площадках. Проблему удалось локализовать, но не победить.

Опять же с 1 января региональным оператором в сфере обращения с отходами в Тверской области стало, как и ожидалось, «Тверьспецавтохозяйство» (ТСАХ), которое, судя по всему, оказалось не готово к лавине обрушившегося на него мусора.

В настоящее время мусорная обстановка в городе остается напряженной.

Редакция «КП»-Тверь» подготовила ряд вопросов о мусорной реформе, на которые на условиях анонимности согласились ответить специалисты в сфере обращения с отходами.

- Как формировался новый тариф за вывоз мусора?

- Новые тарифы были рассчитаны РЭК на основе объемов образования отходов на территории Тверской области за 2015 год. Исходя из потребности того или иного региона в технике, а также расположения полигонов была выведена цена за кубометр. Основываясь на цене кубометра мусора, по норме накопления мусора была определена стоимость услуги для человека в месяц. По нашему мнению, итоговая цена на вывоз мусора завышена примерно на 30%.

- Почему, согласно новому тарифу, стоимость вывоза мусора для жителей частного сектора выше, чем для жителей многоквартирных домов?

- Для нас эта ситуация непонятна. Создатель отходов - живой человек. Что в частном секторе, что в квартире он создаёт их одинаковое количество. Самое интересное, что в области эта разница по тарифу не так существенна. Почему в Твери сложилась такая ситуация - непонятно.

- Почему ТСАХ, новый единый региональный оператор, отказался от работы с компаниями, которые до этого занимались вывозом мусора?

- Это не отказ от работы. С апреля тогда еще МУП «Тверьспецавтохозяйство» было выбрано региональным оператором. Они должны были подготовить конкурсные процедуры, чтобы определить подрядчиков, которые будут работать в том или ином районе. История тянулась достаточно долго, и конкурсы начались только 21 декабря, накануне новогодних праздников. После изучения бумаг выяснилось, что заявленный объем мусора на тот или иной район был занижен минимум вдвое. И еще один момент. В конкурсной документации было заявлено меньше контейнеров, чем было прежде. Например, раньше у многоквартирного дома их стояло четыре, а по новым бумагам выходит, что будет только один.

Выходит, что это переполнение. Согласно конкурсной документации подрядчик должен собрать мусор и оставить после себя чистую площадку. Получается, что ему оплачивают вывоз только одного контейнера, а по факту будут вывозиться четыре.

Кроме того, на всех площадках было предложено установить старые контейнеры меньшего объема, что и сделано сейчас, причем купить их за свой счет. При этом от имеющихся у участников конкурса баков надо было отказаться. Конечно, после изучения всех бумаг многие отмежевались от такого сотрудничества. В итоге 31 декабря отказавшиеся от сотрудничества компании убрали свои контейнеры.

Вообще, в конкурсной документации пропущено порядка 30% городских контейнерных площадок, которые должны там быть.

- Почему единым региональным оператором стал именно ТСАХ, не имеющий должной техники?

- Это контролирующая структура, которая нанимает подрядчиков и следит за полным циклом их работы с отходами. Получилось, что мусоровывозящую компанию сделали региональным оператором на всю область, а сейчас и передали в ведомство области. Фактически Тверь осталась без своего возчика. Если что-то случится, у города нет ресурса, чтобы избежать чрезвычайной ситуации. У ТСАХа вообще очень большие долги, и, почему он стал региональным оператором, для нас загадка.

Новая «мусорная реформа» должна была заработать в начале 2018 года, однако федеральные власти, оценив реальное положение дел, в итоге перенесли её еще на год. Но и год спустя получилось так, что Тверская область к реформе оказалась не готова.

Со слов собеседников, из сложившейся ситуации есть выход, и он достаточно простой. Надо вернуться к прежней идее, согласно которой у нас должно было появиться семь кластеров. Один региональный оператор не может справиться со всем мусором в регионе.

А как другие области? Наши коллеги из других регионов пишут, что в Перми реформа не удалась, непонятная ситуация складывается в Республике Коми и Красноярском крае. А вот во Владимире и Хабаровском крае местные власти решили отложить реформу еще на год. «КП»-Тверь» продолжает следить за развитием мусорной темы в Верхневолжье.

КСТАТИ

Конечно, эти же вопросы мы адресовали и руководству ТСАХ. Как только получим ответ, немедленно вас с ним ознакомим. Сейчас же приводим отрывок интервью, которое директор МУП «ТСАХ» Павел Чуровой дал корреспонденту «КП»-Тверь» 7 июня прошлого года.

- Что для населения изменится к лучшему?

- Мы будем работать по утвержденной территориальной схеме. Это как дорожная карта. Деньги, собираемые с населения, будут тратиться на улучшение качества жизни. Часть собранных средств пойдет на организацию раздельного сбора мусора, строительство новых мусоросортировок, перегрузок, рекультивацию старых свалок. Ведь многие деревни живут рядом со свалками, и денег у муниципалитета на их рекультивацию нет. Теперь этим будет заниматься региональный оператор. Изменения в сфере сбора и обращения с отходами будут заметны, не сомневайтесь.

- Куда жаловаться на недобросовестных подрядчиков?

- Нам. Телефон для связи (4822) 50-21-64. С 8.00 до 17.00 по нему можно позвонить и задать любые вопросы. Реагировать на обращение потребителей мы планируем в кратчайшие сроки. МУП «ТСАХ» как региональный оператор напрямую будет взаимодействовать с подрядчиком, знать, кто в каком секторе работает. Это позволит оперативно с ним связаться для решения вопроса.