Второй этап реконструкции стадиона «Химик» в Твери провален

Реконструкцией основного действующего футбольного стадиона города с начала минувшего августа занималось АО «Дорожное ремонтно-строительное управление». Именно ДРСУ выиграло аукцион, снизив первоначальную цену контракта с 95,6 до 87,7 миллиона рублей. Работы предполагалось финансировать из бюджетов трёх уровней - федерального, регионального и муниципального.

С самого начала вопрос реконструкции стадиона вызывал дискуссии. Прервавшие работу археологические изыскания обнаружили, к радости краеведов и историков, уникальные артефакты: хозяйственные постройки XII - XVIII веков, множество предметов утвари, украшений, печатей, элементов одежды и обуви, а также целое кладбище, датируемое примерно XIII веком, которое находилось при приходском храме.

Во время раскопок на территории древнего кладбища нашли множество останковФото: Альберт БОЙКОВ

Когда весть о необыкновенных находках была обнародована, общественное мнение расколол вопрос: нужен ли нам вообще стадион в том виде, в котором он был? Звучали соображения, что вместо стадиона лучше организовать туристическую площадку под открытым небом, наподобие тех, что существуют за рубежом, оставив ценные артефакты на историческом месте.

Но реконструкция стадиона была делом решённым, а её бюджет согласованным, и по завершении раскопок рабочие начали застилать зону археологического памятника резиной и пластиком.

По контракту на обновлённом стадионе должны были появиться синтетический газон, футбольные ворота, легкоатлетические дорожки, которыми смогут пользоваться все желающие, сектор для прыжков и метания, ограждения, зрительские трибуны на 2 500 мест, ливневая канализация и другие удобства.

Основные работы реконструкции, разделённой на четыре этапа, планировалось завершить уже в этом году. Однако всё застопорилось на приёмке второго этапа, который предполагал укладку покрытия на поле, спортивных дорожках и замену кресел на восточной трибуне.

- В соответствии с контрактом на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции спортивного центра стадиона «Химик» (2-й этап), заключённым между заказчиком - муниципальным бюджетным учреждением «Объединённая дирекция стадионов» и подрядчиком - АО «ДРСУ», работы должны были завершиться до 1 ноября 2018 года. По состоянию на сегодняшний день работы на объекте выполнены, но не приняты, - сообщили в городской администрации.

Несоответствие выполненных работ условиям контракта подтвердили эксперты организаций, контролирующих ход строительства: муниципального предприятия «Тверьстройзаказчик» и ООО «Омега-мастер».

14 декабря подрядчику было направлено уведомление об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с нарушением ДРСУ его условий. Как пояснили муниципальные власти, проверяющих не устроило ни качество материалов, которые использовал подрядчик, ни качество самих работ. Что, очевидно, может иметь влияние на долговечность, надёжность и безопасность сооружений.

Отказ от контракта влечёт отказ и от оплаты произведённых работ. Подрядчик сможет получить деньги лишь через суд, если сможет предоставить служителям Фемиды доказательства соответствия выполненной работы условиям контракта.

Так что, когда тверичане смогут увидеть обновлённой главную городскую площадку футбольных ристалищ и будут ли в обозримом будущем на качественном поле тренироваться начинающие чемпионы, пока, увы, не ясно.