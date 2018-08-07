Стадион «Химик» попал под ковши и лопаты в Твери

СЕГОДНЯ 14:26 2018-08-07T17:28:01+03:00

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На стадионе «Химик» началась реконструкция, которая, по правде говоря, должна была начаться уже давно. Последний раз руки рабочих дотягивались до сооружения 1920 года постройки еще 13 лет назад. Тогда была введена в эксплуатацию восточная трибуна, ставшая предвестником больших побед тверских футболистов. Помните? 15 июля 2009 года стадион заполнен восемью тысячами болельщиков, на поле тверская «Волга» и казанский «Рубин». Матч 1/8 финала Кубка России завершился в добавленное время победой тверичан со счётом 4:3.

Но стадион всё равно приходил в упадок. Бывали случаи, когда сотрудники стадиона, футболисты и даже болельщики выходили на «полевые работы» - делали мелкий косметический ремонт. Весной 2018 года наконец-то состоялся исторический по меркам Твери аукцион: выбирали подрядчика, который готов отремонтировать спортивный символ столицы Верхневолжья. За победу боролись три компании. В итоге победу одержало акционерное общество «ДРСУ», зарегистрированное в Красногорске Московской области. Оно обязалось выполнить необходимую работу за 87,7 млн рублей.

Согласно техническому заданию, к 1 ноября 2018 года на «Химике» должны появиться синтетический газон, новое ограждение, ливневая канализация и система дренажа. Кроме того, на трибуне заменят 1251 сиденье белого цвета и по 1250 сидений красного и синего цветов. Должны быть уложены легкоатлетические дорожки, а также сделана зона для прыжков и метаний. Есть потребность и в переносных и стационарных футбольных воротах, скамейке для запасных и даже угловых флажках с рупорным громкоговорителем на 30 Вт.

Корреспондент «КП»-Тверь» отправился на «Химик», чтобы посмотреть, как приводят в порядок один из символов Твери.

Работа на месте и вправду кипит. Археологи машут лопатами, а вдали экскаватор заполняет уже просеянной специалистами землей кузов очередного «КамАЗа». Любители истории человечества работают здесь неспроста. Территория «Химика» входит в исторический центр города, поэтому первыми на место отправились именно археологи. Сначала они сделают свою работу, а затем начнется реконструкция непосредственно спортивного объекта. На месте работ удалось насчитать порядка 10 человек, которые с разной степенью рвения выполняют свои обязанности. Согласно контрактным обязательства, подрядная организация имеет в запасе еще почти три месяца. Заданный темп работ дает надежду, что реконструкцию удастся выполнить к заявленной дате.

«КП»-Тверь» будет внимательно наблюдать и держать вас в курсе новостей со стадиона.

Работа идёт бойкаяФото: Альберт БОЙКОВ

Грунт вывозят "КамАЗами"Фото: Альберт БОЙКОВ