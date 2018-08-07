Стадион «Химик» попал под ковши и лопаты в Твери
На стадионе «Химик» началась реконструкция, которая, по правде говоря, должна была начаться уже давно. Последний раз руки рабочих дотягивались до сооружения 1920 года постройки еще 13 лет назад. Тогда была введена в эксплуатацию восточная трибуна, ставшая предвестником больших побед тверских футболистов. Помните? 15 июля 2009 года стадион заполнен восемью тысячами болельщиков, на поле тверская «Волга» и казанский «Рубин». Матч 1/8 финала Кубка России завершился в добавленное время победой тверичан со счётом 4:3.
Но стадион всё равно приходил в упадок. Бывали случаи, когда сотрудники стадиона, футболисты и даже болельщики выходили на «полевые работы» - делали мелкий косметический ремонт. Весной 2018 года наконец-то состоялся исторический по меркам Твери аукцион: выбирали подрядчика, который готов отремонтировать спортивный символ столицы Верхневолжья. За победу боролись три компании. В итоге победу одержало акционерное общество «ДРСУ», зарегистрированное в Красногорске Московской области. Оно обязалось выполнить необходимую работу за 87,7 млн рублей.
Согласно техническому заданию, к 1 ноября 2018 года на «Химике» должны появиться синтетический газон, новое ограждение, ливневая канализация и система дренажа. Кроме того, на трибуне заменят 1251 сиденье белого цвета и по 1250 сидений красного и синего цветов. Должны быть уложены легкоатлетические дорожки, а также сделана зона для прыжков и метаний. Есть потребность и в переносных и стационарных футбольных воротах, скамейке для запасных и даже угловых флажках с рупорным громкоговорителем на 30 Вт.
Корреспондент «КП»-Тверь» отправился на «Химик», чтобы посмотреть, как приводят в порядок один из символов Твери.
Работа на месте и вправду кипит. Археологи машут лопатами, а вдали экскаватор заполняет уже просеянной специалистами землей кузов очередного «КамАЗа». Любители истории человечества работают здесь неспроста. Территория «Химика» входит в исторический центр города, поэтому первыми на место отправились именно археологи. Сначала они сделают свою работу, а затем начнется реконструкция непосредственно спортивного объекта. На месте работ удалось насчитать порядка 10 человек, которые с разной степенью рвения выполняют свои обязанности. Согласно контрактным обязательства, подрядная организация имеет в запасе еще почти три месяца. Заданный темп работ дает надежду, что реконструкцию удастся выполнить к заявленной дате.
«КП»-Тверь» будет внимательно наблюдать и держать вас в курсе новостей со стадиона.
Работа идёт бойкаяФото: Альберт БОЙКОВ
Грунт вывозят "КамАЗами"Фото: Альберт БОЙКОВ
Скоро здесь должен появиться искусственный газонФото: Альберт БОЙКОВ