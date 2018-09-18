2018-09-18T20:25:28+03:00
Звезды

Стадион "Химик" Твери не нужен

Это главный итог уникальных археологических находок под футбольным полем
Альберт БОЙКОВ
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На территории будущего кладбища нашли множество останковНа территории будущего кладбища нашли множество останковФото: Альберт БОЙКОВ
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В Твери продолжается реконструкция стадиона "Химик". Известно, что к ноябрю на спортивном объекте должны появиться: синтетический газон, легкоатлетические дорожки, 2500 новых сидений, ливневая канализация, ограждения и другие детали инфраструктуры. И вот тут возникает вопрос, а стоит ли вкладывать такие деньги и сохранять стадион? ( раньше на этой территории располагался Тверской кремль - ред).

Параллельно с рабочими трудятся на стадионе и археологи, которые уже нашли множество артефактов прошедших эпох. 18 сентября представителей СМИ пригласили на площадку в стадиона "Химик", чтобы рассказать и показать то, что было спрятано несколько веков под толстым слоем грунта в самом центре города.

Последний раз корреспонденту "КП-Тверь" удалось посетить один из главных спортивных объектов города 28 августа. Тогда встреча была организована директором стадиона, на этот раз слово взяли археологи. Об уникальных находках, а также о нелепых слухах и домыслах, рассказывал координатор работ, руководитель Тверского научно-исследовательского историко-археологического и реставрационного центра Александр Хохлов.

- Археологические работы завершатся 1 ноября, однако уже на данном этапе можно смело говорить, что результаты превзошли ожидания! - эмоционально начал Александр Николаевич. - Так, на участке между главным входом и футбольными воротами было обнаружено кладбище, датируемое примерно XIII веком, которое находилось при приходском храме. Кстати, до сих пор не разгадана и тайна этого христианского объекта, потому как до сегодняшнего дня никаких сведений о нем просто не было.

Вообще, что касается некрополя, о котором так бурно обсуждал весь интернет, то тут археологи внесли ясность. Опять-таки исходя исключительно от фактов и находок.

- Существовал он по крайней мере с XIII до XVI столетия. Людей хоронили с несколько ярусов. Нами было обнаружено более 60 непотревоженных погребений. Далекие предки хоронили умерших в дощатых гробах, которые в свою очередь были изготовлены без использования гвоздей, а отдельные и вовсе собраны с применением пазов, - продолжает свой рассказ Александр Хохлов.

Кроме того, некоторые из них гробов и вовсе оказались обернуты берестой. Всего же в районе поисков было обнаружено порядка 100 захоронений. Однако, несмотря на такое количество найденных останков, ни в коем случае нельзя гооворить о массовом захоронении.

Другая часть находок не менее интересна, но более позитивна. За пределами приходского кладбища были обнаружены хозяйственные постройки XII - XVIII веков. Именно исследование остатков этих сооружений и дало основную часть находок: стеклянные браслеты, нательные кресты, бронзовые украшения, печати, орудия труда, фрагменты кожаной обуви, предметы вооружения и многое другое.

Кстати, о печати. Висловая свинцовая печать Архиепископа Великого Новгорода Василия Калики (1330-1352 гг.). Удалось обнаружить и чрезвычайно редкую костяную плакетку (матрица для печати - ред.), на которой изображен эпизод охоты на медведя.

Удалось исследовать и территорию за стадионом "Химик", недалеко от мини-футбольного поля. Там археологи нашли остатки руинированного храма во имя Святителя Николая Мирликийского (Николы на Капустниках) XVII – XVIII веков. На прилегающей к храму территории также были обнаружены остатки поврежденного кладбища.

Учитывая характер исторических находок, конечно, возникает вопрос: а есть ли смысл восстанавливать "Химик", когда под ногами лежат десятки, если не сотни удивительных находок, рассказывающих об ушедших вехах нашего родного города? Ведь за рубежом немалой популярностью пользуются "законсервированные" музеи под открытым небом.

- Потенциал тверского Кремля, как объекта туристического показа очень высок. Этот ресурс есть, но он практически не задействован, - отметил Александр Хохлов. И тем самым обозначил свою позицию.

Остается лишь добавить, что археологи на стадионе "Химик" будут работать до 1 ноября, а значит бесспорно будут обнаружены и другие артефакты.

Обнаруженные кости археологи аккуратно складывают в ящики Фото: Альберт БОЙКОВ

Обнаруженные кости археологи аккуратно складывают в ящикиФото: Альберт БОЙКОВ

До 1 ноября археологи наверняка обнаружат и другие артефакты Фото: Альберт БОЙКОВ

До 1 ноября археологи наверняка обнаружат и другие артефактыФото: Альберт БОЙКОВ

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