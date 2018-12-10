2018-12-10T15:59:37+03:00
Дом. Семья

На зимовку с утками в Твери остался отбившийся от стаи дикий гусь

"Нас на уток променял..." или Почему молодой гусь вместо зимовки на море с сородичами выбрал компанию тверских уток
Виктория ТУШКОВА
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Красавец-гусь обосновался с утками в ближнем ЗаволжьеКрасавец-гусь обосновался с утками в ближнем ЗаволжьеФото: Виктория ЖУКОВА
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К утиной коммуне, обосновавшейся в сквере имени генерала Ниловского в Твери (остановка «Ул. З. Коноплянниковой»), в этом году подселился удивительный гость - красавец гусь. Статная длинношеяя фигура издалека обращает на себя внимание средь уже привычной глазу утиной суматохи.

Горожане любуются птицей и диву даются: что могло заставить странного гуся променять гостеприимность южных широт на зимовку в заснеженной Твери? Оказывается, не такая это и редкость.

- Мы с коллегами видели фотографии этой птицы и сошлись во мнении, что это молодой белолобый гусь, - рассказал редакции «КП»-Тверь» член Союза охраны птиц России, эколог Дмитрий Кошелев. - То, что он остался у нас, явление не столь редкое. Иногда гуси, особенно молодые птицы, отбиваются от своих. Почему не улетел именно этот гусь, сказать сложно, его надо исследовать. Он мог быть немного ранен или просто заблудился по неопытности, отвлёкся, увидев открытую воду и уток, а стая его ждать не стала. Такое случается, это не первый раз, когда у нас с утками зимуют одинокие гуси.

Тем не менее не исключено, что гусь попрощается со своими временными товарищами.

- Гусь может остаться в городе на всю зиму, но даже с таким опозданием он способен улететь вслед за собратьями, - Дмитрий Кошелев не исключает, что, собравшись с духом, птица помашет нам на прощанье серым крылом и отправится на поиск тёплых южных ветров и сочных трав.

Если же гусь всё-таки обоснуется на эту зиму у нас, у него есть шанс пережить холода благополучно. Вместе с более опытными зимовщиками - утками - его будут подкармливать сердобольные горожане. Но следует помнить: гусь - птица травоядная. Хорошим подспорьем зимой для него будут отруби, зерно, свежая зелень, ботва, жмых, сено и комбинированный корм. А закармливая уток и гусей хлебом, можно серьёзно навредить их здоровью.

СПРАВКА КП:

Белолобый гусь (лат. Anser albifrons) - птица из семейства утиных, близкая по внешнему виду к серому гусю, но несколько меньше размером. Гнездится птица в тундрах Евразии, а зимует обычно у Средиземного, Чёрного и Каспийского морей. Улетает также в Среднюю Азию, Индию, Китай, Корею и Японию.

Белолобый гусь отлично ходит и бегает по земле, на воде находится реже, в основном лишь во время водопоя и поиска пищи. Тем не менее белолобый гусь хороший пловец и отлично ныряет.

Рацион белолобого гуся составляет растительная пища: в природе он питается травянистыми растениями, водорослями и ягодами.

Такую важную птицу невозможно не заметить Фото: Виктория ЖУКОВА

Такую важную птицу невозможно не заметитьФото: Виктория ЖУКОВА

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