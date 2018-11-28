2018-11-28T14:18:11+03:00
Общество

Поймать "цифру" может каждый

Соблюдение простых рекомендаций позволит увидеть любимые передачи в повышенном качестве
Альберт БОЙКОВ
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Верхневолжье полностью перешло на "цифру" 9 ноябряВерхневолжье полностью перешло на "цифру" 9 ноябряФото: Олег РУКАВИЦЫН
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9 ноября Тверская область стала первым регионом ЦФО, который полностью перешел в цифровой формат телевещания. Уже почти три недели у жителей Верхневолжья есть возможность смотреть 20 наиболее популярных телеканалов в режиме повышенной четкости.

Чтобы принять "цифру" надо не только приобрести необходимое оборудование, но и правильно его настроить. Если разобраться с приставкой поможет инструкция, то с установкой антенны могут возникнуть сложности. Ниже мы расскажем и покажем, какую антенну установить, и где, чтобы добиться качественного приема "цифры".

Расстояние до башни от 3 до 10 км

В городе этот вариант будет будет самым популярным

В городе этот вариант будет будет самым популярным

Рассмотрим стандартную ситуацию, где горожанин проживает на верхнем этаже многоэтажки. Так, чтобы принять качественное изображение вполне можно обойтись антенной без усилителя сигнала.

Следующий вариант можно назвать практически идеальным. Если башня видна из окна, то "картинку" сможет поймать даже комнатная антенна. В случае, если ретранслятор сигнала не виден из окна, необходимо установить наружную антенну на крыше и направить её в сторону башни. Можно в этом случае и применить направленную комнатную антенну.

Расстояние до башни от 10 до 30 км

Эти рекомендации подойдут жителям окраин или тем, кто живет недалеко от города

Эти рекомендации подойдут жителям окраин или тем, кто живет недалеко от города

При таком раскладе нужно установить на крыше наружную антеннну с усилителем. Если человек проживает на последних этажах высокого дома, а окна обращены в сторону башни, будет достаточно установить антенную за окном.

Расстояние до башни от 30 до 50 км

Так следует действовать жителям деревень и отдаленных населенных пунктов

Так следует действовать жителям деревень и отдаленных населенных пунктов

В этом случае понадобится наружная антенна с усилителем. Техническое средство необходимо направить в сторону нахождения ближайшей башни.

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