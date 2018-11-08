Жители древней Твери ели из китайской посуды, любили музыку и играли в шахматы

СЕГОДНЯ 21:15 2018-11-08T21:30:42+03:00

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Представить, как жили наши предки 700 лет назад не то что сложно, практически невозможно... Не так давно настоящее путешествие во времени помогли совершить археологические раскопки на стадионе «Химик». Археологи, а вместе с ними и горожане, побывавшие на месте раскопок, почувствовали дух той эпохи, практически легкое дуновение со стен древнего кремля, следы которого удалось отыскать.

И вот новое погружение. В рамках 700-летия памяти со дня гибели Михаила Тверского в Орде в Детском музейном центре Тверского государственного объединённого музея (ТГОМ) состоялось открытие выставки, которая так и называется - «Великий князь Михаил Тверской и его время».

- Так какая же она была, наша Тверь в XIV веке? - спрашиваю куратора выставки, научного сотрудника ТГОМ Надежду Козлову. Она на секунду задумывается, и вот я уже практически там...

- Мы решили сделать выставку в таком аспекте - «Стольный град Михаила Тверского». То есть как выглядела Тверь в конце XIII века, в XIV, XV веках, поскольку эпоха Михаила Ярославича охватывает практически все Тверское княжество. И поэтому материалы, которые здесь представлены, - это то, что накопали наши археологи за много десятилетий здесь, в Твери, в основном в кремле, но есть отдельные интересные находки и с Затьмацкого и Загородского посадов. С одной стороны, у нас практически ничего не сохранилось из архитектурных построек этого времени, зато археология достаточно интересная, богатая, и мы можем позволить себе такие реконструкции, опираясь на артефакты того времени.

В эпоху Твери 14 века нас погрузила куратор выставки Надежда КозловаФото: Ирина ТАРАСОВА

ПЕЧАТЬ МИХАИЛА ТВЕРСКОГО

Стольный град Тверь был на тот момент столицей Владимиро-Суздальской Руси. Поэтому на выставке представлены вислые печати новгородских архиепископов Давида и Василия Калики XIV века, печать тверского епископа Варсонофия, который был современником Михаила Ярославича Тверского.

Есть даже печати тверских князей, например, перстень-печатка со знаком Рюриковичей. Или костяные печати, которые можно даже отнести к самому Михаилу Ярославичу. На одной из печатей изображен Михаил Архангел, считается, что она прикреплялась к документам, подписанным Михаилом Тверским. Хотя, как предполагает Надежда Козлова, она может относиться и к более позднему слою, а значит, к его внуку Михаилу Александровичу Тверскому.

Представлены на выставке и тверские монеты, которые чеканились на рубеже XIV и XV веков, с интересной символикой. Например, у тверских князей была монета с двуглавым орлом.

- В Твери вообще многие символы, которые потом перешли и на символику централизованного русского государства, появляются впервые. Корона на престоле - исторический герб Твери. Поэтому здесь многое напоминает о том, что Тверь когда-то была столицей.

Эти печати прикреплялись к документамФото: Ирина ТАРАСОВА

СЛЕДЫ ПОЖАРОВ

Так как время было военное, то можно увидеть в экспозиции и военные находки: оружие, кольчугу. Интересен один из экспонатов - кусочек обгорелого кольчужного полотна того времени, который был найден на месте Михайло-Архангельского монастыря, сейчас там находится областная больница. Именно туда привезли гроб с телом Михаила Ярославича, после того как его убили в Орде, потом держали у московского князя в церкви Спаса на Бору. Когда в 1319 году, уже подписав договор, заплатив серебро, тверского князя вернули на родину, то пристань была недалеко от этого Михайло-Архангельского монастыря.

- Все население Твери с великим плачем тогда вышло навстречу своему князю, который погиб, защищая свое княжество, и на руках несли гроб до центра города, до кремля, до Спасо-Преображенского собора и уже в соборе его похоронили. А то, что кольчуга обгорелая, лишь говорит о том, что наш город в то время горел очень много раз. В коллекции музея и на выставке есть также топоры из обгорелых слоев и различные вещи со следами пожара. Любопытны и женские перстни и кольца. Видимо, тверская красавица хранила их в одном месте и не успела взять с собой, когда начался пожар. Так археологи их нашли спаянными друг с другом.

Тверь была грамотной. Об этом свидетельствуют берестяные грамотыФото: Ирина ТАРАСОВА

ИГРАЛИ В ШАШКИ И ЕЛИ ИЗ КРАСИВОЙ ПОСУДЫ

- Можно ли по тем предметам, что представлены здесь, сделать общий вывод: какой была Тверь в то время?

- Это был столичный город, в котором жили князь и бояре. Тверской кремль был укреплен как раз при Михаиле Ярославиче, были построены новые башни и стены. Сюда приезжали монахи из Византии, представители из разных стран, купцы из разных мест: и с запада, и с востока. Тверь не была на периферии, она была на великой русской реке Волге, главной дороге Руси, поэтому жизнь здесь в те времена была достаточно бурной. Очень большое количество населения стекалось сюда из разоренных южных районов, поэтому Тверь была одним из крупнейших городов XIV века.

Жители были грамотными, ведь у нас были найдены и представлены на выставке берестяные грамоты, бронзовые писала разных форм и размеров и счетные палочки. Здесь были хорошо развиты ремесла. Об этом говорят, например, резные иконки из камня - предметы благочестия. Развит был и досуг: тверичане в свободное время играли в шашки и шахматы и даже в карты, найдены у нас и костяные игральные фишки. У наших предков все прекрасно было и со вкусом. Обеспеченные горожане XIV и XV веков ели из очень красивой посуды, привезенной из Египта, Персии, Китая. Такая посуда могла быть на столах у князей и бояр. Да, Тверь была и музыкальной. На выставке можно увидеть музыкальный инструмент варган - как считается, он был привезен из восточных регионов, связанных с Золотой Ордой.

Кстати, в ближайшее время в залах Императорского дворца будет открыта еще одна выставка, где будут представлены находки, найденные на территории Спасо-Преображенского собора и стадиона «Химик».

Детский музейный центр ТГОМ,

ул. Советская, д. 3А.

Выставка будет работать до 9 декабря, со вторника по субботу, с 11 до 17 часов.

Телефон (4822) 45-71-76.

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