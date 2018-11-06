В Твери закончили писать икону для Севастополя

СЕГОДНЯ 19:03 2018-11-06T19:51:47+03:00

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Дощатые полы, внушительные деревянные рамы, похожие цветом на мольберт художника, овальный стол с красками и кистями и огромные окна, чтобы было много света и тепла. Слева на меня взирают афонский Спаситель и византийская Богородица. Справа на стенах - работы тверских художников. А посередине, прямо у окна, большая, кажущаяся почему-то огромной, икона, которая сразу приковывает внимание. Она еще не совсем доделана. Но уже четко прорисованы взгляды святых...

В марте этого года в Твери Фонд Екатерины Бакуниной объявил о сборе средств на написание иконы для Севастополя. Дружба с этим городом в последние пять лет переросла в настоящее духовное братство. А потому в значимый для Твери год, когда отмечают 700 лет со времени гибели в Орде создателя Тверского княжества и покровителя Тверской земли святого князя Михаила Тверского, а также 650 лет со времени преставления его супруги благоверной княгини Анны Кашинской, Севастополю было решено подарить глубоко символичный подарок - икону святой четы.

Некоторые из известных горожан откликнулись, необходимые деньги были собраны, после чего работу предложили выполнить члену Союза художников России, художнику-иконописцу Елене Антоновой. Церковным искусством, иконописью, а последнее время и монументальной мозаикой она занимается около 20 лет. С ней мы и побеседовали о создании иконы для Севастополя.

Художник-иконописец Елена АнтоноваФото: Ирина ТАРАСОВА

За основу была взята композиция из хроники византийского летописца девятого века Георгия Амартола. Во времена Михаила Тверского его рукопись была настолько популярна, что была переписана тверскими мастерами, но с добавлением прекрасных миниатюр. На одной из них изображен достаточно молодой Михаил Тверской со своей матерью Ксенией. В центре находится Спаситель на престоле, и над ними сияет некое условное изображение града-храма Твери.

Однако на иконе для Севастополя сюжет другой.

- Над святой четой изображен Спаситель, но не на престоле. Здесь он потому, что Тверь всегда называлась градом святого Спаса, так как Спасо-Преображенский собор, который на тот момент был центральным, построили как раз в эпоху правления Михаила Ярославича. И это как бы указывало на покровительство Спасителя над градом Тверью, - рассказывает Елена Антонова. - На иконе он в мондорле (сиянии. - Ред.) благословляет святую чету. Князь и княгиня изображены достаточно условно в полуповороте одновременно и к Спасителю, и к молящимся, и к модели града Твери, над которой они склонились в молитве перед Богом.

- Икона будет подарена Севастополю. О чем она может сказать жителям этого города? Что вы хотели передать ею?

- Больше всего при написании иконы я размышляла о жизни двух людей и о том, что привело их к святости. По сути, о высших лицах в государстве, мужчине и женщине, выше которых по статусу тогда никого не было. Они сумели в своей жизни преодолеть искушение властью и деньгами и предаться в руки Божии, пожертвовав собою и сохранив свой народ. Думаю, эта идея будет близка и жителям Севастополя. Кроме того, чета Михаила Тверского и Анны Кашинской - это и символ чистой любви. Они были счастливы в браке, любили друг друга и воспитали четверых детей.

За работойФото: Ирина ТАРАСОВА

- Как проходила работа, были ли сложности?

- Конечно, для любого иконописца если работа сопровождается молитвой, то это замечательно. К этому стремятся все, а насколько получается в рамках ритма сумасшедшей жизни, зависит от каждого в отдельности. Скажу лишь, что иконописный труд требует абсолютной сосредоточенности здесь и сейчас. В идеале не надо допускать иных мыслей. И тогда будет ясно, что делать.

Главное, что мне хотелось передать, - это портретные черты, которые написал миниатюрист при жизни Михаила Тверского, и тем самым сделать князя узнаваемым. Это высокий лоб, лишенный волос, несколько навыкате глаза, небольшая бородка, очень легкие усики. Мне хотелось, чтобы это изображение было максимально близким к оригиналу.

- Если говорить о внешности, можно ли попытаться представить его нашим современником?

- Сложно сказать... Образ человека формирует его стать, едва уловимые движения. Наполненность. У Михаила Тверского ощущается внутреннее благородство, физическая и духовная сила, которая позволяет совершать волевые акты и поступки. Вот именно таких людей, наполненных интенсивной, сложной внутренней жизнью, сейчас встретишь редко. Может быть это можно назвать характером эпохи.. Кто знает, что будут считывать с нас наши потомки...

- Сегодня с позиции современного человека сказать, каким был политик и человек Михаил Тверской, наверное непросто... Один лишь факт, что он сжег Торжок, заставляет задуматься, насколько мудр он был как первое лицо государства. Ваше мнение?

- По поводу Торжка уже доказано, что это миф. На этот город ходил не Михаил Тверской, а его внук с таким же именем. Ну, а что касается иконы, то когда я пишу святого, меня привлекает не столько его житие, где убирается все лишнее и он воспевается как идеал чистоты и правды. Мне всегда интересно обратиться к самой личности человека, который прожил непростую жизнь. Действительно, Михаилу Тверскому приходилось принимать много компромиссных решений. Исходя из современных реалий, сложно представить, какие задачи перед собой ставил очень богатый, сановитый и имеющий отношение к большой политике человек. Как всякий, он, наверное, совершал массу разных поступков. Но именно финал его жизни говорит об очень многом.

Вспомним немного историю. После Бартеневской битвы была захвачена одна из сестер хана, которая, несмотря на прекрасное отношение, скончалась в плену, скорее всего, от болезни. Московский князь, который оспаривал трон, не упустил возможности воспользоваться этим фактом и обвинил тверского князя в отравлении девушки. Хан призвал Михаила Тверского для разбирательства.

Князь мог остаться, как уговаривали его приближенные, и принять бой, который обернулся бы страшной резней и разрушениями, либо должен был ехать один в Орду и принять то, что будет ниспослано, - продолжает Елена. - Конечно, он прекрасно понимал, что может произойти, но сознательно пошел на этот поступок. Что произошло дальше, ужасает даже сегодня. В Орде хан медлил, поэтому Михаила Тверского долго держали в колодках, а потом, не дожидаясь разбирательства, приближенные московского князя ворвались в палатку и зверски забили его, после чего раздвинули его ребра и вынули сердце. Нагое тело Михаила Тверского еще долго лежало посреди Орды, пока его не прикрыли...

Как к этому можно относиться? Только как к подвигу, что очевидно не только христианам. Недавно в разговоре с одним мусульманином, после того как я рассказала ему эту историю, он сказал: "Это прекрасный мужской поступок человека, который отбросил себя самого, преступил через себя и пожертвовал собой ради не только своих близких, но и ради всего народа".

ВАЖНО

Остается добавить, что в первых числах декабря икона будет торжественно передана одному из соборов Севастополя тверской делегацией, которую возглавит инициатор всей акции, директор фонда Екатерины Бакуниной протоиерей Роман Манилов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

О связи Твери и Севастополя

- В Севастополе 12-ть улиц, набережных и площадей города названы в честь уроженцев Тверского края, тверских воинов (адмиралов, генералов, офицеров и рядовых) – защитников Севастополя в годы Крымской и Великой Отечественной войн.

Этих улиц было бы больше, но в советское время часть из них были переименованы.

- В каждом музее Севастополя размещены экспозиции о тверских земляках-защитниках города в Крымскую и Великую Отечественную войны, в городе тверичам установлено более 10-ти мемориальных досок и персональных памятников!

- На севастопольских мемориальных кладбищах сохранились могилы тверских героев защитников Севастополя.

- Два учебных заведения Севастополя носят имена тверских героев – это школа № 26 им. Екатерины Бакуниной и Педагогический колледж им. Петра Менькова, названный в честь тверского дворянина, генерала, участника Крымской войны, одного из основателей музея Черноморского флота и создателя этого учебного заведения в ХIХ в.

- Создателем Черноморского флота и его первым командующим был тверской дворянин вице-адмирал Федот Алексеевич Клокачев (1732-1783).

- Начальником штаба Черноморского флота и одним из ярких руководителей обороны Севастополя в годы Крымской войны был наш земляк начальник штаба Черноморского флота вице-адмирал Владимир Алексеевич Корнилов (1806-1854), погибший и похороненный в Севастополе.

- Командующим Черноморским флотом в начале ХХ в. был так же наш земляк вице-адмирал Сергей Петрович Тыртов (1839-1903).

- Командующий Черноморским флотом и Севастопольским Оборонительным Районом во время Великой отечественной войны был еще один наш земляк адмирал Филипп Сергеевич Октябрьский (1899-1969).

За основу была взята композиция из хроники византийского летописца 9 века Григория АмартолаФото: Ирина ТАРАСОВА

В процессе работыФото: Ирина ТАРАСОВА

Рабочие моментыФото: Ирина ТАРАСОВА