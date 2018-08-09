2018-08-09T15:15:06+03:00
Общество

Красивой набережной в Твери больше нет

Установка могильных оградок разрушила всю красоту набережной Степана Разина
Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Оградка в исторический ландшафт, мягко говоря, не вписалась.Оградка в исторический ландшафт, мягко говоря, не вписалась.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Одно из красивейших мест Твери - набережная Степана Разина - теперь безнадежно испорчено. Рабочие два дня кряду лепят здесь к окраинам проезжей части аляповатый забор, крашенный «серебрянкой».

А между тем это место историческое: одиннадцать домов 1760-х годов постройки составляют единый ансамбль с набережной. Здесь так любят снимать заезжие киношники и фотографы. Теперь всё: вид испорчен. Да и туристам это место так любят показывать, а оградка исторический вид напрочь убила.

В соцсетях тверичане живо обсуждают нововведение городских властей, причем среди негодующих есть специалисты по охране памятников и архитекторы.

- Ох, жесть какая. Кто согласовал? - так прокомментировал установку оградки тверской архитектор Никита Маликов.

В горадминистрации «КП» пояснили, что установить ограду вблизи от учебных заведений (рядом школа № 16) предписывает ГОСТ. Ограду согласовали с ГИБДД. Но сейчас, увидев, что в историческое место новодел не вписывается, власти Твери решили подумать о замене ограды на ту, что впишется в ландшафт. Для этого решено проконсультироваться с Главным управлением по охране памятников.

Однако странно, почему нельзя было проконсультироваться сразу? Ведь деньги-то бюджетные по второму разу тратить придется.

Новая ограда. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Новая ограда.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

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Рабочие за работой. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Рабочие за работой.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Не вписалась ограда в ландшафт. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Не вписалась ограда в ландшафт.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

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