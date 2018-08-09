Красивой набережной в Твери больше нет

СЕГОДНЯ 15:00 2018-08-09T15:15:06+03:00

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Одно из красивейших мест Твери - набережная Степана Разина - теперь безнадежно испорчено. Рабочие два дня кряду лепят здесь к окраинам проезжей части аляповатый забор, крашенный «серебрянкой».

А между тем это место историческое: одиннадцать домов 1760-х годов постройки составляют единый ансамбль с набережной. Здесь так любят снимать заезжие киношники и фотографы. Теперь всё: вид испорчен. Да и туристам это место так любят показывать, а оградка исторический вид напрочь убила.

В соцсетях тверичане живо обсуждают нововведение городских властей, причем среди негодующих есть специалисты по охране памятников и архитекторы.

- Ох, жесть какая. Кто согласовал? - так прокомментировал установку оградки тверской архитектор Никита Маликов.

В горадминистрации «КП» пояснили, что установить ограду вблизи от учебных заведений (рядом школа № 16) предписывает ГОСТ. Ограду согласовали с ГИБДД. Но сейчас, увидев, что в историческое место новодел не вписывается, власти Твери решили подумать о замене ограды на ту, что впишется в ландшафт. Для этого решено проконсультироваться с Главным управлением по охране памятников.

Однако странно, почему нельзя было проконсультироваться сразу? Ведь деньги-то бюджетные по второму разу тратить придется.

Новая ограда.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

На бульваре Радищева появятся ретро-качели На портале госзакупок появился аукцион по благоустройству бульвара Радищева - здесь власти хотят установить двухместные качели и велопарковку в ретро-стиле. На это администрация Твери готова потратить 797 815 рублей. Вся эта красота должна появиться на бульваре до 30 ноября 2018 года.

Рабочие за работой.Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА