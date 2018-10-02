2018-10-02T13:04:21+03:00
Общество

Рейтинг самых плохих дорог составили в Тверской области

Активисты планируют передать результаты в региональное министерство транспорта
Виктория ЖУКОВА
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Ямы на дорогах - извечная проблемаЯмы на дорогах - извечная проблемаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Тверской области активисты составили рейтинг самых «убитых» дорог. Участники регионального Общероссийского народного фронта направили свои результаты в органы власти. Общественники предлагают включить проблемные участки в план ремонта на следующий год.

Плохие дороги активисты искали на сайте «Карты убитых дорог». В рейтинг этого года попали дороги из Кимр и Кимрского района, Бологое, Нелидово, Осташкова, Вышнего Волочка. Наибольшее количество голосов было отдано за улицу Горскую в Бологое. За необходимость ремонта на данной улицы проголосовали 482 человека.

В прошлом году благодаря взаимодействию ОНФ и министерства транспорта Тверской области было отремонтировано более 40 «убитых» дорог и более чем на 70 участках проведен ямочный ремонт.

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