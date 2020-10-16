Отойдите, вы без маски: В автобусах Твери большинство соблюдает элементарную меру профилактики от коронавируса

Однако находятся индивидуумы, которые чихают на окружающих и, несмотря на рост количества заражений коронавирусом и обязательные требования, продолжают ездить без масок. Фото: Александр ЖМУЛИН

Когда с 12 октября в Твери начал действовать обязательный масочный режим, в автобусах было немного пассажиров в масках. В конце рабочей недели корреспондент «КП»-Тверь» проехался по городу, посмотрел, как соблюдается масочный режим в общественном транспорте.

Заодно хотелось посмотреть, как контролеры раздают бесплатные маски. Это инициатива перевозчика - «Транспорта Верхневолжья».

Дело в том, что во время утреннего эфира радио «Комсомольская правда» (99,3 FM) позвонила радиослушательница и посетовала, что маски раздают не в индивидуальных пакетиках, а распакованными.

Но, увы, встретить в разных автобусах контролеров с бесплатными масками не посчастливилось.

Пресс-служба «Транcпорта Верхневолжья» пояснила, что акция по раздаче масок рассчитана на несколько дней и еще продолжается. Но не на всех маршрутах.

- Приоритетные маршруты этой акции - №№ 9, 31, 41, 228, 208. Но при этом задача контролерам поставлена такая: на тех маршрутах, где они работают, на тех и раздают маски, - уточнила пресс-атташе «Транспорта Верхневолжья» Екатерина Лобанова.

- А правда, что контролеры раздают открытые маски, не в упаковке?

- Да, они же в перчатках. Достают из специальной большой упаковки и передают из рук в руки, но мы учтем, что лучше раздавать в пакетиках, закрытые. Спасибо за идею, - ответила Екатерина.

В основном среди тех, кто не носит маски - молодые люди. Фото: Александр ЖМУЛИН

Впрочем, и без раздачи масок большинство всё же их в автобусах надевает. Хотя, конечно, попадаются отдельные индивидуумы, которые на меры предосторожности, рост случаев заражения коронавирусом и официально введенный губернатором масочный режим, видимо, чихать хотели. В основном, как я заметил, это молодежь, но есть и представители старшего поколения.

В автобусе № 21 наблюдал ситуацию. Бабушка в маске раздраженно сказала стоявшему рядом юноше, с виду - студенту колледжа: «Отойдите от меня, вы без маски». В ответ молодой человек лишь ухмыльнулся. Правда, под косыми взглядами других пассажиров в масках ему всё же стало немного неудобно. Он переминался с ноги на ногу и ухмылялся дальше, но уже как-то напоказ и напряженно. Явно занервничал…

В супермаркетах большинство людей также носят маски. Я посмотрел в трех супермаркетах разных торговых компаний (одном - ближе к центру и двух - в микрорайоне «Южный»), предусмотрены ли там бесплатные маски для тех, кто вдруг забыл взять свою. Ни в одном не увидел.

В супермаркетах я запасных масок для посетителей не увидел. Фото: Александр ЖМУЛИН

Но справедливости ради надо сказать: коллеги, а также знакомые сообщили, что в некоторых супермаркетах рядом с входом лежат упаковки с масками в пакетиках.