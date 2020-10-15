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Бесплатные маски раздают пассажирам автобусов в Твери и Калининском районе

Акция стартовала 15 октября
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Пассажирам тверских автобусов раздают бесплатные маски Фото: ПТО

Пассажирам тверских автобусов раздают бесплатные маски Фото: ПТО

15 октября в автобусах Твери и Калининского района пассажирам без средств индивидуальной защиты начали бесплатно раздавать медицинские маски.

Акцию запустили перевозчик "Верхневолжское АТП" и компания-оператор "Транспорт Верхневолжья". За несколько дней в синих автобусах контролеры раздадут 7000 масок.

Также, в целях профилактики коронавируса, ежедневно перед выходом на линию все автобусы проходят обязательную дезинфекцию.

Напомним, что с 12 октября в Тверской области постановлением губернатора Игоря Рудени введен режим обязательного использования масок в общественном транспорте и других местах массового пребывания людей. За отсутствие средств индивидуальной защиты нарушителей могут оштрафовать.

Коронавирус в Тверской области